آمریکا در صدد حمله به سوریه از اراضی و حریم هوایی عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یکی از نمایندگان پارلمان عراق درباره تلاش آمریکا برای قرار دادن عراق به عنوان سکویی به منظور حمله به اراضی سوریه هشدار داد.

عبدالاله النائلی نماینده ائتلاف دولت قانون امروز گفت: آمریکا در استای بهره گیری از حریم هوایی و اراضی عراق برای هدف قرار کشور همسایه سوریه حرکت خواهد کرد تا امنیت آنرا پس از دستاورهایی که علیه گروههای تروریستی به دست آمده است، از بین ببرد.

وی افزود: واشنگتن از حضور خود در شرق فرات برای بی ثباتی امنیت مرز عراق و سوریه بهره خواهد برد و در راستای استفاده از آن منطقه به عنوان مرکزی برای جذب تروریستها حرکت خواهد کرد.

النائلی از دولت عراق خواست که در راستای تامین امنیت مرز عراق با سوریه و اردن از طریق تقویت نیروهای نظامی و ممانعت از حضور هر نیروی خارجی گام بردارد.

این در حالی است که یک منبع وابسته به حشد الانبار امروز فاش کرد که ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا به دنبال حمله نظامی به اهداف انتخاب شده در سوریه از پایگاه هوایی عین الاسد در غرب الانبار است.