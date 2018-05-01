تامین امنیت شغلی کارگران در سال جاری اولویت اول پی گیری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی عصر سه شنبه در همایش بزرگ کارگری استان فارس تاکید کرد: با هم عهد می بندیم که به آرمان های انقلاب وفادار هستیم و به قانون پایبندیم.

وی ادامه داد: کارگر در جامعه تولید محور سود می برد و از کاهش و افزایش دلار سود نمی برند و همواره به دنبال کار و تلاش هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: به یاد می آوریم که عرق کارگر با خون او در جبهه یکسان شد و شان کارگر در جامعه باید حفظ شود و هیچ فرزندی نگران کارگر بودن پدرش نباشد.

ربیعی تاکید کرد: امسال باید امنیت شغلی را پی گیری کنیم و درست نیست که کارگر و کارفرما ثابت باشد و پیملنوار تغییر کند بنابر این باید امنیت کارگران تاکید شود.

وی یادآور شد: ۸۰۰ میلیارد تومان برای مسکن مستمری بگیران در نظر گرفته شده و هرچه در توان دارم برای پیگیری حق و حقوق کارگران به کار خواهیم بست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: می دانیم وضعیت زندگی کارگری و بازنشستگی سخت است اما یقین دارم مسیری که آغاز کردیم به موفقیت ختم می شود.