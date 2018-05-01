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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۱۹

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

تامین امنیت شغلی کارگران در سال جاری اولویت اول پی گیری است

تامین امنیت شغلی کارگران در سال جاری اولویت اول پی گیری است

شیرلز _ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امنیت شغلی کارگران در سال جاری به عنوان یک اولویت پیگیری می شود زیرا کارگران از افزایش یا کاهش نرخ ارز سودی نمی برند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی عصر سه شنبه در همایش بزرگ کارگری استان فارس تاکید کرد: با هم عهد می بندیم که به آرمان های انقلاب وفادار هستیم و به قانون پایبندیم.

وی ادامه داد: کارگر در جامعه تولید محور سود می برد و از کاهش و افزایش دلار سود نمی برند و همواره به دنبال کار و تلاش هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: به یاد می آوریم که عرق کارگر با خون او در جبهه یکسان شد و شان کارگر در جامعه باید حفظ شود و هیچ فرزندی نگران کارگر بودن پدرش نباشد.

ربیعی تاکید کرد: امسال باید امنیت شغلی را پی گیری کنیم و درست نیست که کارگر و کارفرما ثابت باشد و پیملنوار تغییر کند بنابر این باید امنیت کارگران تاکید شود.

وی یادآور شد: ۸۰۰ میلیارد تومان برای مسکن مستمری بگیران در نظر گرفته شده و هرچه در توان دارم برای پیگیری حق و حقوق کارگران به کار خواهیم بست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: می دانیم وضعیت زندگی کارگری و بازنشستگی سخت است اما یقین دارم مسیری که آغاز کردیم به موفقیت ختم می شود.

کد مطلب 4286228

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