  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۲۱

با دخالت پلیس؛

اعتراضات کارگران در پاریس به خشونت گرائید

اعتراضات کارگران در پاریس به خشونت گرائید

اعتراضات کارگران در پاریس با دخالت پلیس فرانسه به خشونت گرائید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، راهپیمائی اعتراض آمیز در روز کارگر در پاریس پایتخت فرانسه با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.

پلیس فرانسه برای سرکوب معترضین از ماشین های آبپاش و گاز اشک آور استفاده کرد.

درگیری ها زمانی به اوج خود رسید که افراد ناشناسی که ماسک بر چهره داشتند تلاش کردند با آتش زدن خودروها و پرتاب بمب های آتش زا با پلیس به مقابله برخیزند.

لازم به ذکر است، کارگان برخی از بخش ها در فرانسه در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری جدید این کشور مدتی است که راهپیمائی اعتراض آمیزی را در این کشور برگزار می کنند.

کد مطلب 4286272

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها