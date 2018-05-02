به گزارش خبرگزاری مهر، اورژانس کشور اعلام کرد که تاکنون ۷۶ نفر درپی زمین لرزه در کهگیلویه و بویراحمد مصدوم شده و خدمات درمانی دریافت کرده‌اند که از این تعداد ۳۹ مصدوم به شکل سرپایی درمان شده و ۳۷ نفر نیز بستری شده‌اند.

بیمارستان شهید بهشتی یاسوج به ۶۴ نفر، بیمارستان تامین اجتماعی یاسوج به ۱۱ نفر و بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج نیز به یک نفر از زلزله زدگان خدمات درمانی ارائه کرده است.

از میان مصدومان پنج تن از آنان نیازمند انجام عمل جراحی در بیمارستان شهید بهشتی هستند که مراحل اعزام آنان به اتاق عمل طی شده است.

همچنین با توجه به کوهستانی بودن برخی مناطق، ارزیابی در مناطق عشایر نشین تنگه گنجه‌ای همچنان ادامه دارد.