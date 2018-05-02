عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال برنامههای جدیدتری برای برگزاری سالگرد مراسم مختومقلی فراغی در کلاله برگزار میشود که رویکردهای گردشگری و فرهنگی در اولویت برنامهها قرار دارد.
وی با بیان اینکه مهمانان داخلی و خارجی زیادی در این مراسم حضور خواهند داشت، گفت: معاون رئیس جمهور، مقامات ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و میهمانان خارجی از جمله کشور ترکمنستان در این مراسم شرکت میکنند که از ۱۸ اردیبهشت وارد استان میشوند.
مدیر کل امور اجتماعی استانداری گلستان، ادامه داد: امسال بنا داریم تا مقبره مختومقلی فراغی را به عنوان یکی از چهرههای شاخص فرهنگی از طریق برنامههای گردشگری به استانهای دیگر معرفی کنیم تا در کانون توجه همه مردم ایران و حتی خارجیها قرار گیرد.
چراغعلی تصریح کرد: اطلاع رسانی برگزاری این مراسم در همه شهرهای استان آغاز شده و انتظار میرود که میهمانان و بازدیدکنندگان زیادی از خراسان شمالی و مازندران هم به در این مراسم حضور یابند.
وی گفت: مختومقلی فراغی به عنوان یک چهره شاخص فرهنگی نقطه عطفی برای توسعه گردشگری استان محسوب میشود و نباید بگذاریم دیدار از آرامگاه این شاعر شهیر ترکمن فقط معطوف به سالی یکبار شود.
به گفته چراغعلی بنا داریم امسال با شناساندن ظرفیتهای شهرستان کلاله مقبره مختومقلی فراغی به عنوان یک کانون گردشگری معرفی و برای آن سرمایه گذاری شود.
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