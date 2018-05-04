به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، شیخ عبدالمهدی الکربلایی نماینده آیت الله سیستانی اعلام کرد: آیت الله سیستانی نگاه یکسانی به همه نامزدهای انتخابات پارلمانی که در روز ۱۲ ماه مه جاری برگزار خواهد شد دارد و حامی هیچ شخص یا فهرستی نیست و این به رای دهندگان واگذار می شود که انتخاب کنند.

وی بیانیه دفتر آیت الله سیستانی را قرائت کرد که در آن آمده است: با نزدیک شدن به انتخابات مردم درباره نظر مرجعیت درباره این رخداد سیاسی مهم جویا می شوند در این راستا باید به سه موضوع توجه شود؛

۱- مرجعیت از زمان سقوط نظام استبدای سابق تلاش کرده است که نظام متکی بر تعددگرایی سیاسی و چرخه مسالمت آمیز قدرت از طریق رجوع به صندوقهای رای در انتخابات آزاد و شفاف جایگزین آن شود. مرجعیت بر برگزاری انتخابات به منظور فراهم شدن فرصت برای عراقی ها برای تعیین سرنوشت آینده خودشان از طریق انتخابات نمایندگان برای تدوین قانون اساسی دائم و انتخاب اعضای کابینه به اشغالگران و سازمان ملل اصرار کرد و هم اکنون با گذشت ۱۵ سال از آن تاریخ هنوز هم مرجعیت دینی بر موضع خود و گزینه صحیح و مناسب برای حاضر و آینده کشور تاکید دارد تا امور کشور به سوی نظام استبدادی تحت هیچ بهانه و عنوانی و حکومت فردی نرود.

اما روشن است که روند انتخابات به نتایج دلخواه منجر نمی شود مگر با شروطی شامل؛ قانون انتخاباتی عادل که حرمت رای رای دهندگان را حفظ و اجازه ندهد گزندی به آن وارد شود و نیز رقابت فهرست های انتخاباتی بر اساس برنامه های اقتصادی، آموزشی و خدماتی قابل اجرا به دور از شخص گرایی و موضوعات قومی و طایفه ای و مزایده های رسانه ای باشد و اینکه از دخالت خارجی در انتخابات اعم از بحث مالی و غیر جلوگیری به عمل آید و مجازاتی در این زمینه در نظر گرفته شو و اینکه رای دهندگان به ارزش آرای خود و نقشی که در ترسیم آینده کشور ایفا می کنند واقف باشند و رای خود را به افرادی که صلاحیت ندارند با بهای اندک ندهند و تابع هوا و هوس و منافع شخصی و قبیله ای یا غیره نشوند.

ناکامی های که با تجارب قبلی بوده است اعم از بهره برداری از قدرت از سوی بسیاری از انتخاب شدگان یا کسانی که پست های عالی در دولت گرفتند و در اشاعه فساد و از دست دادن بیت المال به شکل بی سابقه نقش داشتند و برای خودشان حقوق و مزایای زیادی قائل شدند و در انجام وظیفه در خدمت به ملت و ایجاد زندگی کریمانه برای مردم ناکام ماندند به علت عدم رعایت بسیاری از شروط لازم در آن انتخابات بود. امید می رود روند با تلاش غیرمندان این کشور و بکارگیری سایر شیوه های قانونی مجاز، اصلاح شود.

۲- مشارکت در این انتخابات حق هر شهروندی است که شروط لازم را داشته باشد و الزامی در این زمینه نیست مگر اینکه مقتضیات عالی ملت و کشور ایجاب کند. بله باید توجه داشت که شانه خالی کردن از حق انتخاب به دیگران فرصت بیشتری می دهد تا منتخبان خود را به کرسی های پارلمانی برسانند اما در نهایت تصمیم به مشارکت یا عدم آن با خود رای دهنده است و رای دهنده مسئول آن است و باید با هوشیاری کامل و توجه به منافع کشور و آینده مردم آن عمل کند.

۳- مرجعیت دینی تاکید دارید که نگاه یکسانی به همه نامزدها و همه فهرست های انتخاباتی دارد به این معنی که فرد یا طرف یا فهرستی را مورد حمایت قرار نمی دهد و این به رای دهندگان پس از کاوش و واکاوی مربوط است و ضروری است که به هیچ فرد یا طرفی اجازه بهره برداری از عنوان مرجعیت دینی یا هر عنوان دیگری که جایگاه خاصی نزد عراقی ها دارد، برای دستاورد انتخاباتی داده نشود. کفایت و شفافیت، پایبندی به اصول و ارزشها، دوری از خواسته های خارجی، احترام به حاکمیت قانون، آمادگی برای جانفشانی برای نجات کشور و خدمت به شهروندان و توان اجرایی برنامه واقعی برای حل مشکلات بغرنج و بحرانهای سالیان طولانی باید مورد توجه قرار گیرد. و راه اطمینان از این موضوع بیوگرافی نامزدها و روسای فهرستها به ویژه افرادی که در دوره قبل مسئولیت داشته اند به منظور جلوگیری از افتادن در دام مفسدان و شیادان و مجربین یا غیره است.