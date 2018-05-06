به گزارش خبرگزاری مهر، دوئت لیرا به آهنگسازی و نوازندگی پیانوی آرش هژیرآزاد و نوازندگی ویولن یگانه‌ حسینی‌نیا روز ساعت ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت در قالب سلسله ‌اجراهای «موسیقی تجربه» در تالار رودکی تهران روی صحنه می‌رود.

آرش هژیرآزاد درباه این اجرا گفت: ما تمام تلاش‌مان را کردیم که هر چه بیشتر پروسه ضبط آلبوم «تهران-مریخ» را به اجرای زنده نزدیک کنیم که شنونده با موسیقی که تا جای ممکن زنده‌تر و طبیعی‌تر هست، مواجه شود اما به هر حال شنیدن موسیقی ضبط شده هیچ وقت حال و هوای یک اجرای زنده را نخواهد داشت و از این بابت خیلی هیجان داریم که این بار می‌توانیم این قطعات را بی‌واسطه و مستقیم با مخاطب در میان بگذاریم.

وی افزود: در این اجرا علاوه بر قطعات آکوستیک پیانو و ویلن که در آلبوم ضبط شده بود، قطعات جدیدتری را هم که با همراهی موسیقی الکترونیک کار کردیم، اجرا خواهیم کرد. این قطعات جدید از علاقه هر دو ما برای ارتباط موسیقی آکوستیک و ریشه‌دار، با امکانات جدید موسیقی مدرن و الکترونیک نشات می‌گیرد و درواقع یک نوع پل ارتباطی است برای اینکه به موسیقی‌ سازی با نگاه امروزی‌تر برخورد کرد.

این نوازنده پیانو ادامه داد: هدف ما این است که ابتدا باز خورد آن را بطور مستقیم در مخاطبان ببینیم و شاید بتوان گفت این بار مسیر ضبط قطعات بعدی خودمان را برعکس در پیش گرفتیم. در آخر دغدغه ما شناساندن موسیقی سازی و بدون خواننده بوده و هست و امید داریم که در این راه موفق باشیم.

در توضیح تکمیلی این اجرای زنده آمده است: «آرش هژیرآزاد و یگانه حسینی‌نیا چندی پیش آلبوم «تهران-مریخ» را با نگاهی به کهکشان‌ها و جهان هستی منتشر کردند، این زوج هنری چندی است مشغول انجام پروژه الکتروآکوستیک خود هستند و در دومین دوره اجراهای موسیقی تجربه علاوه بر اجرای آلبوم خود، از پروژه جدیدشان نیز رونمایی می‌کنند. «تهران-مریخ» ۱۰ قطعه برای ویولن و پیانو است که ماهیت تمام قطعات المان‌هایی هستند که در علم ستاره‌شناسی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته‌اند. فضای آزاد موسیقی این قطعات، کاملاً ملهم از فضای موسیقی کلاسیک است اما شاید نتوان آن را در دسته بندی موسیقی کلاسیک قرار داد. تهران مریخ تلاشی است برای ساکت نماندن سازندگانش در برابر احساسات در نگاه به کیهان و هستی.»

تازه‌ترین اجرای گروه موسیقی دوئت لیرا روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت از ساعت ۲۱:۳۰ در قالب سلسله ‌اجراهای «موسیقی تجربه» در تالار رودکی تهران روی صحنه می‌رود.

پروژه «موسیقی تجربه» حرکتی تازه در موسیقی ایران است که تلاش می‌کند برای اجرای زنده آثار ارزشمند و غیرتجاری زمینه لازم را فراهم کند. این رویداد در تمام ژانرهای موسیقی در پی تحقق این امر است تا به سهم خود برای ارتقای دانش موسیقایی در میان تماشاگران و ارتقای کیفیت هنری موسیقی گامی بردارد.