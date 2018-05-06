مسابقه وبلاگ نویسی حمایت از کالای ایرانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز فناوری اطلاعات حوزه های عملیه خواهران، با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی»، سرویس کوثر بلاگ اقدام به برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی با موضوع شعار سال کرده است.

نقش بانوان در جهت حمایت از کالای ایرانی، ایده های خلاق در زمینه تشویق، تبلیغ و ترویج به خرید کالاهای ایرانی، ثمرات و دستاوردهای حمایت از کالای ایرانی و مصادیق حمایت از کالای ایرانی از جمله محورهای این مسابقه است.

در همین حال تجربه های موفق و خوشایند شما در استفاده از کالاهای ایرانی، سیره و نظرات علماء و بزرگان در خصوص حمایت از کالای ایرانی و آموزه های قرآن و احادیث در راستای حمایت از تولید ملی از دیگر محورهای این مسابقات را شامل می شود.

تمامی وبلاگ نویسان می‌توانند باتوجه به محورهای مذکور و انتشار محتواهای خود در قالب پست وبلاگی در این مسابقه شرکت کنند. هنگام درج پست باید مطالب با کلیدواژه «کالای ایرانی» درج شود و این محتواها در قالب متن، عکس و کلیپ باشد.

مهلت شرکت در این مسابقه تا پایان تیرماه ۹۷ اعلام شده و در پایان مسابقه به برگزیدگان جوائزی اهدا می شود.

امکان ساخت وبلاگ و شرکت در این مسابقه از طریق سرویس کوثر بلاگ به نشانی http://www.kowsarblog.ir فراهم است.