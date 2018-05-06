امکان انتقال آب از چشمه لنگان به سد زاینده رود وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ساسانی عصر یک شنبه در جلسه هم اندیشی اصحاب رسانه و مسئولان درباره مصرف بهینه و صرفه‌جویی آب اظهار داشت: میزان بارش در چلگرد از ابتدای سال آبی تاکنون ۶۴۴ میلی‌متر بوده است که کاهش ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: حجم فعلی سد زاینده رود ۲۰۹ میلیون مترمکعب است که کمتر از ۱۵ درصد حجم کلی آن را تشکیل می‌دهد.

مصرف آب شرب اصفهان و یزد به ۳۳۱ میلیون مترمکعب در سال رسید

معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای استان اصفهان بیان داشت: مصرف آب شرب اصفهان و یزد با تمام کاهش‌ها به ۳۳۱ میلیون مترمکعب در سال رسیده است که با احتساب آب تبخیری و برداشت های غیرمجاز انجام شده است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی بدون رعایت برخی نکات در پایان شهریور وضعیت خاص آبی را شاهد خواهیم بود و این ضرورت وجود دارد که خود را با شرایط تغییر اقلیم سازگار کنیم.

ساسانی با اعلام این مطلب که سد زاینده رود حجم مرده‌ای نیز دارد که امکان خارج ساختن آب از آن وجود ندارد، ابراز داشت: همچنین هر سال شاهد تبخیر ۳۲ میلیون متر مکعب آب از سطح زاینده رود هستیم و با توجه به افزایش یک و نیم درجه ای دما امسال سال خاصی درباره مسایل آبی در پیش رو است.

ظرفیت ذخیره آب سد حنای سمیرم کاهش یافته است

وی با بیان اینکه برای گذر از این بحران نیازمند کاهش مصرف آب در بخش شرب و بهداشتی هستیم، ابراز داشت: کمبود منابع آبی تنها در حوضه زاینده رود نیست و حتی ظرفیت سد حنای سمیرم کاهش یافته است، این در شرایطی است که بخش زیادی از آب این سد قابل استفاده نیست.

معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای استان اصفهان با بیان اینکه خروجی تونل چشمه لنگان در همین زمان در سال گذشته ۲۱ مترمکعب در ثانیه اندازه‌گیری شد که در حال حاضر به دو مترمکعب بر ثانیه رسیده است، گفت: باید توجه کنیم که به دلیل فاصله این چشمه با سد زاینده رود امکان انتقال آب آن وجود ندارد.