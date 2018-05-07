طلاب خاطرات دوران تبلیغ خود را به نگارش درآورند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سرهنگی شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره سراسری شعر و خاطره اخلاق تبلیغ دین اظهار داشت: سفرهای تبلیغی ظرفیت بسیاری برای نوشتن دارد چرا که برخی از سفرها به عمق روستاهایی است که کمتر بدان توجه شده است و اگر آداب و رسوم این مناطق ثبت شود منابع خوبی برای جامعه شناسان خواهد بود.

وی گفت: اگر یادداشت‌های سفرهای تبلیغی نوشته نشود در حقیقت این سفر دارای نقص و کاستی بوده است.

این نویسنده ادبیات پایداری افزود: در این دوره با قلم‌هایی آشنا شدیم که حرفه‌ای و زیباست که کارهای بهتری می‌توانند خلق کنند؛ در حقیقت این نیروها نیز ثروت به شمار می‌روند و آثار خوبی را برایمان به ارمغان می‌آورند.

سرهنگی بیان داشت: طلابی که خاطرات دوران تبلیغ را گردآوری کرده و در این جشنواره شرکت کردند در حقیقت ابتدای راه هستند و باید این مسیر ادامه یابد.

این استاد نگارش خاطرات شفاهی، گفت: اگر طلاب نمی‌توانند خاطرات خود را بنویسند می‌شود شب‌های خاطره‌ای برگزار کرد و آنان به صورت شفاهی این خاطرات را مطرح کنند تا ثبت شود.

سرهنگی ادامه داد: ۱۸ سال از ۶۰ هزار اسیر عراقی در ایران نگهداری کردیم و میلیاردها تومان خرج این اسرا شد اما اسنادی از اسرا را ثبت نکردیم.

وی گفت: ۱۲ هزار اسیر عراقی به کشور خود برنگشتند و در ایران ماندند و باید دید چه رفتار و محبتی با آنان شد که تمایل به بازگشت نداشتند.

این نویسنده ادبیات پایداری ابراز داشت: دنیای اسارت، دنیای سختی است اما ما برای عراقی‌ها آن را سخت‌تر نکردیم.

وی بیان داشت: امروز از روستاهای دور افتاده‌ای که روحانیون به تبلیغ می‌روند اطلاعی نداریم و ثبت این آداب و رسوم و خاطرات اقدام ارزشمندی است که باید بدان توجه شود.