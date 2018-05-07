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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۲۶

سرهنگی:

طلاب خاطرات دوران تبلیغ خود را به نگارش درآورند

طلاب خاطرات دوران تبلیغ خود را به نگارش درآورند

قم - نویسنده ادبیات پایداری از طلاب مبلغ خواست تا خاطرات تبلیغی خود را به نگارش درآورند تا برای آیندگان ثبت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سرهنگی شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره سراسری شعر و خاطره اخلاق تبلیغ دین اظهار داشت: سفرهای تبلیغی ظرفیت بسیاری برای نوشتن دارد چرا که برخی از سفرها به عمق روستاهایی است که کمتر بدان توجه شده است و اگر آداب و رسوم این مناطق ثبت شود منابع خوبی برای جامعه شناسان خواهد بود.

وی گفت: اگر یادداشت‌های سفرهای تبلیغی نوشته نشود در حقیقت این سفر دارای نقص و کاستی بوده است.

این نویسنده ادبیات پایداری افزود: در این دوره با قلم‌هایی آشنا شدیم که حرفه‌ای و زیباست که کارهای بهتری می‌توانند خلق کنند؛ در حقیقت این نیروها نیز ثروت به شمار می‌روند و آثار خوبی را برایمان به ارمغان می‌آورند.

سرهنگی بیان داشت: طلابی که خاطرات دوران تبلیغ را گردآوری کرده و در این جشنواره شرکت کردند در حقیقت ابتدای راه هستند و باید این مسیر ادامه یابد.

این استاد نگارش خاطرات شفاهی، گفت: اگر طلاب نمی‌توانند خاطرات خود را بنویسند می‌شود شب‌های خاطره‌ای برگزار کرد و آنان به صورت شفاهی این خاطرات را مطرح کنند تا ثبت شود.

سرهنگی ادامه داد: ۱۸ سال از ۶۰ هزار اسیر عراقی در ایران نگهداری کردیم و میلیاردها تومان خرج این اسرا شد اما اسنادی از اسرا را ثبت نکردیم.

وی گفت: ۱۲ هزار اسیر عراقی به کشور خود برنگشتند و در ایران ماندند و باید دید چه رفتار و محبتی با آنان شد که تمایل به بازگشت نداشتند.

این نویسنده ادبیات پایداری ابراز داشت: دنیای اسارت، دنیای سختی است اما ما برای عراقی‌ها آن را سخت‌تر نکردیم.

وی بیان داشت: امروز از روستاهای دور افتاده‌ای که روحانیون به تبلیغ می‌روند اطلاعی نداریم و ثبت این آداب و رسوم و خاطرات اقدام ارزشمندی است که باید بدان توجه شود.

کد مطلب 4289552

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