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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱:۴۸

دقایقی قبل؛

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۸ در مقیاس ریشتر شهر چیتاب را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۸ در مقیاس ریشتر شهر چیتاب را لرزاند

یاسوج- زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۸ در مقیاس ریشتر شهر چیتاب در کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری کشور این زمین لرزه در ساعت ۲۶ دقیقه بامداد دوشنبه اتفاق افتاده است.

عمق این زمین در ۵ کیلومتری زمین بوده است.

هم اکنون مردم شهر یاسوج و روستاهای اطراف در خیابانها و پارکها به سر می برند.

کد مطلب 4289587

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