زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۸ در مقیاس ریشتر شهر چیتاب را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری کشور این زمین لرزه در ساعت ۲۶ دقیقه بامداد دوشنبه اتفاق افتاده است.
عمق این زمین در ۵ کیلومتری زمین بوده است.
هم اکنون مردم شهر یاسوج و روستاهای اطراف در خیابانها و پارکها به سر می برند.
یاسوج- زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۸ در مقیاس ریشتر شهر چیتاب در کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری کشور این زمین لرزه در ساعت ۲۶ دقیقه بامداد دوشنبه اتفاق افتاده است.
عمق این زمین در ۵ کیلومتری زمین بوده است.
هم اکنون مردم شهر یاسوج و روستاهای اطراف در خیابانها و پارکها به سر می برند.
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