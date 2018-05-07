توضیح رگولاتوری درباره تعرفه اینترنت ایرانسل

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به انتشار اخبار و شکایات دریافتی مبنی بر اعمال تعرفه آزاد اینترنت برای مشترکین دارای بسته‌های فعال در استفاده از فیلترشکن و VPN در شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل گفت: با تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رسیدگی به حقوق مصرف‌کنندگان و پیگیری رگولاتوری، توضیحات لازم از سوی این شرکت دریافت شد.

وی افزود: براساس توضیحات ارایه شده از سوی این اپراتور، اطلاعیه مورد استناد در شکایت کاربران مربوط به سال گذشته بوده است. ضمن آنکه در اطلاعیه مورد نظر اشاره شده درصورت استفاده مشترکین از نرم‌افزارهای فیلترشکن و VPN به دلیل عدم امکان شناسائی سایت مورد استفاده، حتی درصورت استفاده از سایت‌های داخلی، محاسبه تعرفه براساس تعرفه عادی بین‌الملل انجام شده و تعرفه ترجیحی برای سایتهای داخلی اعمال نخواهد شد و این موضوع به هیچ عنوان به معنای محاسبه براساس تعرفه آزاد نبوده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ادامه داد: توضیحات اپراتور در مورد نحوه محاسبه درست بوده و بررسی سیستمهای صورتحساب این اپراتور از سوی رگولاتوری نشان می‌دهد محاسبه هزینه مشترکین دارای بسته فعال در چارچوب تعرفه‌های اعلامی انجام شده و مبنای محاسبه، تعرفه آزاد نبوده است.

جوشقانی با اشاره به اینکه حقی از مشترکین اپراتور در استفاده از بسته‌‎های اینترنتی پایمال نشده است تاکید کرد: اپراتورها لازم است در ارائه سرویس‌های خود توجه لازم را به حقوق مشترکین داشته باشند.