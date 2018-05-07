آبگیری ۷۰درصدی دریاچه تالاب میقان پس از بارش های اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان مرکزی، رضا میرزایی اظهار داشت: طی بارش های اخیر ۷۰ درصد از دریاچه تالاب میقان اراک آبگیری شده که با این حجم آبگیری شرایط مناسبی برای زیست گونه های مختلف در تالاب میقان ایجاد گردیده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی بیان کرد: در صورت بارش های مجدد امکان آبگیری کامل تالاب وجود دارد اما اگر از شدت بارندگی ها کاسته شود، حجم آب دریاچه نیز مجددا کاهش می یابد.

وی ادامه داد: مهاجرت پرندگان از تالاب میقان اراک از اواخر سال گذشته آغاز شده و آخرین پرندگان مهاجر نیز در حال سفر به زادگاه اصلی خود در سیبری هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی اظهار کرد: تالاب میقان اراک جز ۱۰۵ منطقه مهم برای پرندگان کشور و یکی از مرتفع ترین شوره زارهای ایران است که میانگین ارتفاع آن از سطح دریا به یک هزار و ۷۰۰ متر می رسد.

میرزایی اضافه کرد: تالاب کویری میقان اراک در ۱۵ کیلومتری شمال شرق اراک واقع شده و به عنوان یکی از زیستگاه های مهم ۱۴۰ گونه پرنده است.