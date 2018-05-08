جزییات فیلم سوم شرلوک هولمز اعلام شد/ اکران در سال ۲۰۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، رابرت داونی جونیور و جود لاو بار دیگر با هم همراه می شوند تا در فیلم سوم شرلوک هولمز در نقش کارآگاه و دکتر واتسون ظاهر شوند.

کمپانی برادران وارنر اعلام کرده «شرلوک هولمز ۳» ۲۵ دسامبر ۲۰۲۰ راهی سینماها می شود.

داونی بار دیگر در نقش یک کارآگاه حساس بریتانیایی جلوی دوربین می رود و لاو نیز در نقش دوست صمیمی وی دکتر واتسون نقش آفرینی می کند. هنوز کارگردانی برای این فیلم در نظر گرفته نشده است.

فیلمنامه فیلم سوم توسط کریس برانکاتو نوشته شده است.

این فیلم ۹ سال پس از اکران فیلم دوم با نام «شرلوک هولمز: بازی سایه ها» اکران می شود که ۵۴۵.۴ میلیون دلار در باکس آفیس جهانی فروش کرد. نخستین فیلم «شرلوک هولمز» سال ۲۰۰۹ اکران شد و ۵۲۴ میلیون دلار فروخت. دو فیلم پیشین را گای ریچی کارگردانی کرده بود.