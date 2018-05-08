به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، دکتر محمد تاجفرد در اولین نشست هم اندیشی مسئولان گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی در اردوگاه فرهنگی، آموزشی سیدالشهدا آبعلی افزود: هدف ستاد توسعه و تقویت فعالیت های جهادی سلامت محور و ترویج فرهنگ جهادی در میان جامعه دانشگاهی است.

وی ضمن تشریح سیاست‌های ستاد مرکزی فعالیت های جهادی دانشگاهیان وزارت بهداشت، هدف از تشکیل این ستاد را ایجاد زمینه برای حضور همه دانشگاهیان علاقمند به فعالیت های جهادی سلامت محور در اقصی نقاط کشور دانست.

تاجفرد به فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب در زمینه توسعه و تقویت فرهنگ جهادی با رویکرد فعالیت‌های جهادی و در قالب اردوهای جهادی سلامت اشاره کرد و ایجاد کانون‌های جهادی دانشگاهیان را در راستای عمل به نظرات رهبری در خصوص فراگیر کردن فعالیت‌های جهادی دانست.

وی افزود: از زمان ابلاغ آیین نامه فعالیت های جهادی دانشگاهیان وزارت بهداشت در اسفند ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۴۰ کانون فعالیت جهادی و بیش از ۱۰۰ گروه جهادی از سایر تشکل‌ها و کانون‌های دانشگاهی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایجاد و تعداد قابل توجهی اردوی جهادی توسط این کانون ها و گروه‌های جهادی برگزار شده است.

دبیر ستاد مرکزی فعالیت های جهادی دانشگاهیان با تشریح ارکان و اعضای ستادهای دانشگاهی فعالیت‌های جهادی، از بسیج دانشجویی به عنوان یکی از اعضای اصلی این ستاد در دانشگاه ها یاد کرد و گفت: تشکیل این ستاد در دانشگاه ها از انجام فعالیت های مشابه و موازی جلوگیری کرده و موجب تسهیل هماهنگی ها در زمینه انجام فعالیت‌های جهادی خواهد بود.

وی به تمرکز و اولویت فعالیت‌های جهادی دانشگاهیان وزارت بهداشت بر خدمات سلامت محور تأکید کرد و گفت: انجام برخی امور در اردوهای جهادی مانند فعالیت های عمرانی، هرچند لازم است ولی اولویت های خدمت دهندگان نیست و مسلما بهترین اقدامات و خدماتی که می تواند ارائه شود، کارهایی هستند که در حوزه تخصصی خدمت دهندگان تعریف شوند.

تاجفرد انجام اردوهای جهادی درون استانی و یک روزه را از دیگر سیاست های وزارت بهداشت در حوزه فعالیت های جهادی عنوان کرد و گفت: برگزاری اردوهای جهادی درون استانی و یک روزه در ایام تعطیلات مناسبتی و پایان هفته در طول سال با هدف تداوم و استمرار خدمات و جلوگیری از مخاطرات و هزینه‌های سفرهای برون استانی از سیاست های وزارت بهداشت است.

وی افزود: اگر در هر استان شناسایی مناسبی از نیازمندی‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی مناطق محروم صورت پذیرد، مسلما جهادگران ما کمتر نیازمند عزیمت به نقاط دور دست و سایر استان ها خواهند بود و با شناخت و آگاهی از نیازمندی‌ها وهمچنین فرهنگ و زبان منطقه می‌توانند بهتر به ارائه خدمات و انجام اقدامات جهادی در حوزه بهداشت و درمان بپردازند.