«نامه های کارستن» به جشنواره ای در کرواسی راه پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه مستند انقلاب اسلامی، مستند داستانی «نامه های کارستن» به کارگردانی عطا پناهی و از تولیدات خانه مستند انقلاب اسلامی به جشنواره فیلم های تاریخی کرواسی راه پیدا کرد.

«نامه های کارستن» روایتی مستند از جنگ جهانی دوم و زندگی مردم ایران، تحت اشغال متفقین و مردم آلمان تحت حکومت هیتلر است که از میان نامه های عاشقانه کارستن جاسوس آلمانی در ایران و نامزدش لیانا در آلمان در بستری داستانی شکل می گیرد.

«نامه های کارستن» به زودی در قالب مجموعه ای ۳ قسمتی از شبکه مستند سیما به نمایش در می آید.