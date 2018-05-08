چینی هامصمم به توسعه آزادگان شمالی/ارتقای ضریب بازیافت،دستاوردIPC

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه صنعت نفت در نشست خبری خود در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره احتمال واگذاری میدان آزادگان شمالی به چینی‌ها، توضیح داد: برای توسعه این میدان، ۱۳ شرکت خارجی، پیشنهاد خود را مطرح کرده اند که با آنها موافقتنامه نیز امضاء و خروجی مطالعات آنها نیز به طور تقریبی نهایی شده است؛ اما در بخش مناقصات، روند پیشروی به خوبی انجام نشد.

وی افزود: این در حالی است که اکنون شرکت ساینوپک چین، او ام وی اتریش و پتروناس مالزی شدیدا علاقمند به حضور در این میدان در قالب کنسرسیوم هستند که اگر تعداد متقاضیان افزایش یابد، با برگزاری مناقصه، میدان آزادگان شمالی را واگذار می کنیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر راهکار لازم برای افزایش ضریب بازیافت تولید نفت در میادین غرب کارون گفت: لایه نفتی سروک (میادین غرب کارون) به اصطلاح «گرین فیلد» هستند؛ به این معنا که اکنون در مراحل ابتدایی برداشت قرار دارند که ضریب بازیافت ۶ درصدی را به خود اختصاص می دهند که این شش درصد مربوط به برداشت نفت سنگین است که با حضور شرکت های خارجی، قصد داریم طبق برنامه ریزی آن را به ۲۰ درصد برسانیم؛ این در حالی است که ضریب بازیافت نفت سبک این میادین ۱۵ درصد است که در تلاشیم با برنامه ریزی های انجام شده این رقم را به ۴۰ درصد ارتقاء دهیم که بی شک با اجرای قراردادهای IPC به مرحله اجرا می رسد.

این مقام مسئول، میزان تولید نفت از میدان آزادگان شمالی را ۷۵ هزار بشکه در روز، تولید نفت از آزادگان جنوبی را ۱۰۰ هزار بشکه، تولید میدان یاران شمالی را ۲۰ هزار بشکه، میزان تولید یاران جنوبی را ۱۰ هزار بشکه، میزان تولید میدان یادآوران را ۱۱۵ هزار بشکه و میزان تولید میدان نفتی آذر را ۳۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد.

به گفته این مقام مسئول، برنامه تولید نفت از میدان یاران شمالی۳۰ هزار بشکه در روز بود که به دلیل مشکلات موجود در خاک، این میزان ۱۰ هزار بشکه در روز افت کرد که اکنون در تلاش هستیم این افت را به سرعت جبران کرده و به رقم تولید سابق برسیم. از سوی دیگر طبق برنامه ریزی های انجام شده، قصد داریم میزان تولید نفت میدان آزادگان جنوبی را از صد هزار بشکه به ۱۷۰ هزار بشکه در روز برسانیم؛ این در حالی است که هدفگذاری بعدی ما برای ارتقای تولید نفت از میدان آذر است که این میزان را از ۳۰ هزار به ۶۵ هزار بشکه در روز، می رسانیم.

شهنازی زاده، میزان تولید نفت سنگین و فوق سنگین از میادین غرب کارون را ۳۰۰ هزار بشکه در روز عنوان کرد که قرار است به یک میلیون بشکه در روز ارتقاء یابد. وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که ظرفیت انتقال ۲۵۰ هزار بشکه نفت سبک به مبادی صادراتی را داریم؛ به این ترتیب در مجموع پیش بینی می‌شود میزان مجموع تولید از میادین غرب کارون به یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز برسد که البته اجرای این طرح، در نتیجه تکمیل طرح های توسعه ای تلمبه‌خانه های امیدیه و سلیمانیه تا پایان سال جاری است.

مدیرعامل شرکت متن، یکی از مشکلات تولیدی درمنطقه غرب کارون را مساله نیروگاهی عنوان کرد و افزود: به منظور حل این مشکل قصد داریم یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی تاسیس کنیم و تا پایان تیرماه آن را به بهره برداری برسانیم.

این مقام مسئول، در ارتباط با نتیجه مطالعات شرکت های مختلف در منطقه غرب کارون اظهار داشت: شرکت شل، توتال، پتروناس، گزارشات مطالعه ای خود را نهایی کرده و ارائه دادند. درباره میدان گازی کیش نیز که دارای ۴ فاز آبی و یک فاز خشکی است شرکت شل، انی و دو شرکت ایرانی نتیجه مطالعات خود را در این زمینه ارائه داده اند.

وی درباره میدان دارخوین نیز گفت: فاز یک و دو این میدان را شرکت انی ایتالیا توسعه داد و مطالعات خود درباره فاز دو و سه نیز نهایی کرده است این در حالی است که شرکت شل نیز نتیجه مطالعات خود برای میدان یادآوران را نیز نهایی کرده است.

شهنازی زاده، میزان نفت درجای میادین غرب کارون را ۶۷ میلیارد بشکه اعلام کرد و ادامه داد: با در نظر گرفتن قیمت ۵۰ دلاری برای هر بشکه پیش بینی می‌شود با ضریب برداشت ۶ درصدی ۲۳۰ میلیارد دلار عایدی از میادین غرب کارون داشته باشیم.