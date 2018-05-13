ماکرون از وضعیت خاورمیانه ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در تماسی تلفنی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در خصوص تحولات خاورمیانه به رایزنی پرداخت.

بر اساس اعلام کاخ الیزه ماکرون در این گفتگوی تلفنی از وضعیت موجود منطقه ابراز نگرانی کرد.

این در حالی است که تروریست‌های داعش مسئولیت حمله شب گذشته یک فرد مسلح به وسیله چاقو به شهروندان فرانسوی در پاریس را بر عهده گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، یک فرد مسلح شنبه شب با چاقو به تعدادی از فرانسوی‌ها در پاریس حمله کرد که در اثر آن، یک نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

در پی این حمله پلیس فرانسه با حضور در میدان «پالاس ده‌لااوپرا» محل حادثه را محاصره کرده و با تیراندازی به سمت مهاجم، او را از پای درآورد.