به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، دکتر بهنام رضا مخصوصی آخرین آمار مسمومین با قارچ سمی در استان را اعلام کرد.

وی افزود: از ۸ اردیبهشت تاکنون ۹۰ نفر که همگی براثر قارچ سمی مسموم شده بودند، به بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه مراجعه کرده اند.

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه تصریح کرد: از این تعداد هم اکنون۲۲ نفر در این مرکز بستری هستند.

مخصوصی همچنین از فوت سه نفر بر اثر مسمومیت با قارچ سمی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این نوع مسمومیت موجب ایجاد اختلال عملکرد کبدی فرد خواهد شد، گفت: تاکنون ۸ نفر برای پیوند کبد به بیمارستان شیراز اعزام شده اند.

وی درد شکم، تهوع، استفراغ و ضعف و بی حالی را از نشانه های این نوع مسمومیت برشمرد.