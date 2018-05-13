فصل جدید مرمت خانه اربابی دیزج سیاوش آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی، جلیل جباری در خصوص این طرح اظهارداشت: چهارمین فصل مرمت و ساماندهی این بنای تاریخی با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال همزمان با سال جدید آغاز شد.

وی ادامه داد: در این مرحله اقدامات اصلی در خصوص تکمیل مرمت و ساماندهی فضاهای باقیمانده همچون نصب شیروانی، نصب درب و پنجره های چوبی – سنگ فرش محوطه و ایجاد فضای سبز و روشنایی و همچنین احداث دیوار و سردرب ورودی و نرده های آن اقدام خواهد شد.

جباری خاطرنشان کرد: مرمت بخشهای آجری و خاکبرداری های لازم در محوطه بنا سبب آماده سازی سنگ فرش و فضای سبز پیرامونی بنا می شود.

وی با اشاره به همکاری های خوب بانک مسکن استان افزود : سرپرستی بانک مسکن استان نیز در این زمینه نسبت به تجهیز و تکمیل فضای داخلی ساختمان به عنوان یکی از شعبات سنتی و نمایش آثار مربوط به بانک مسکن با نظارت ناظرین فنی این اداره کل اقدام خواهند کرد.

خانه اربابی دیزج سیاوش در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۳۸۷ به شماره ثبتی ۲۳۴۷۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.