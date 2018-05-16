غلامرضا گمرکی تهیه کننده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های خود در حوزه سینما گفت: به زودی برای دریافت پروانه ساخت فیلم سینمایی «به خاطر مادرم» به کارگردانی آرش معیریان اقدام خواهم کرد تا بتوانیم هرچه سریعتر این پروژه را جلوی دوربین ببرم. فیلمبرداری این پروژه توسط مجتبی رحیمی انجام می شود و مجری طرح علی گمرکی است.

وی ادامه داد: فیلمنامه این پروژه براساس طرحی از حسین گمرکی، توسط من و محمد امید نوشته شده است.

این تهیه کننده سینما درباره آخرین خبرها از تولید فیلم «آقای سانسور» دیگر فیلمی که در دست تهیه دارد نیز بیان کرد: «آقای سانسور» به کارگردانی علی جبارزاده در مرحله موسیقی و صداگذاری است و به زودی مراحل پس تولید آن نیز به پایان می رسد و برای دریافت پروانه نمایش اقدام می کنیم.

گمرکی در پایان با اشاره به اینکه به زودی نام آهنگساز این پروژه اعلام می شود، گفت: صداگذاری فیلم توسط حسین ابوالصدق در حال انجام است.

در خلاصه داستان «آقای سانسور» که یک طنز اجتماعی است آمده است: «تاحالا شده زندگی اطرافیانت را بدون سانسور ببینی؟»

بهاره رهنما ، بهرام افشاری ، محمدرضا فروتن ، بهنوش بختیاری، امید روحانی، محمود پاک‌نیت، علی مثنوی، گیتی قاسمی، امیر کربلایی‌زاده، صحرا اسدالهی، شاهین باباپور، علی ضیایی، حسن نوری، امیراشکان مثنوی، علی برقی، همراه با هنرمند خردسال آریانا مثنوی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.