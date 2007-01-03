تذکر 19 نماینده مجلس به رئیس جمهور در خصوص اقدامات رحیم مشایی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در تذکر کتبی نمایندگان مذکور به رئیس جمهور آمده است: در پی انتشار فیلم حضور اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهور در یک مراسم رقص مختلط در جشنواره گردشگری بخش خصوصی در ترکیه، مشخص شد که نامبرده نه تنها خارج ار عرف دیپلماتیک و بدون رعایت شان ومنزلت نظام مقدس جمهوری اسلامی، با اطلاع قبلی در این مراسم حضور یافته، بلکه مراسم را تا انتها ترک نکرده است.

در ادامه این تذکر مکتوب آمده است : آقای رحیم مشایی در واکنش به تذکر دلسوزانه برخی نمایندگان مجلس و روشنگری پایگاه های خبری و اطلاع رسانی، نمایندگان و خبرنگاران را متهم به نشر اکاذیب و توطئه سازمان یافته علیه دولت کرده است.

نمایندگان تذکر دهنده در ادامه از محمود احمدی نژاد خواسته اند چگونگی جریان امر را دقیقا بررسی و در خصوص حضور و عدم ترک سالن در مراسم مذکور توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی وگردشگری اظهار نظر نماید.

آنها همچنین از رئیس جمهور خواستند ضمن تذکر به معاون خود و اتخاذ تصمیم در خصوص صلاحیت اولیه مسئولیت نامبرده رحیم مشاعی را درباره نحوه برخورد و واکنش نسبت به تذکرات قانونی و نظارت نمایندگان ملت توجیه و راهنمایی کند.