کتاب «فرمانده لاله ها» عرضه می شود/روایت نبرد با ضدانقلاب در جنگل

جواد کلاته نویسنده و پژوهشگر ادبیات انقلاب و دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتاب جدید خود گفت: به تازگی و طی روزهای گذشته کتاب «فرمانده لاله ها» از من به چاپ رسیده که قرار است به زودی عرضه اش آغاز شود. نوشتن این کتاب به من پیشنهاد شد و پس از این پیشنهاد بود که وارد فاز تحقیق درباره شهید پرویز محبی شخصیت اصلی این کتاب شدم.

وی افزود: شهید مورد نظر، موسس و نخستین فرمانده بسیج و سپاه شهرستان ماسال در استان گیلان بود. محبی در یک دوره سال سال و نیمه که پاسدار می شود، فرمانده مقر مهمی در غرب استان گیلان می شود که ماموریت اصلی اش، مبارزه با عناصر ضد انقلاب بوده است. این شخصیت چند ماه پس از تشکیل بسیج و سپاه ماسال، روی تحرکات ضد انقلاب متمرکز می شود. سپاه چوکا در حقیقت آخرین مقرری است که این شهید در آن فعالیت می کرده است. مسئولیت او در این بخش، مبارزه با ضد انقلاب غرب گیلان بوده که بخشی از این مبارزه مربوط به نبردهای درون جنگل می شود.

این پژوهشگر در ادامه گفت: یک شخصیت مهم در کتاب، حسن ماسالی است که از چهره های مهم چپ گرا بوده و یکی از مبارزان ضد انقلابِ سازمان دانشجویان چپ با نام کنفدراسیون دانشجویان ایرانی بوده است. این شخصیت در تحرکات سال ۸۸ هم از موثرترین چهره های خارج از ایران بود. او پس از مدتی از انقلاب، از ایران فرار کرد. من از قبل و به خاطر تحقیقاتی که درباره شهید بهشتی داشتم، با این شخصیت و تاریخش آشنا شدم. ماسالی در آن سال ها که شهید محبی در مناطق غرب گیلان مشغول بوده، دست به تحرک زده و فعالیت می کرده است. نکته مهم در آن بازه زمانی این است که بافت سیاسی گیلان، این طور نبوده که یکپارچه طرفدار امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی بوده باشد. جو آن موقع غرب گیلان، آلوده بوده و گرایش های چپ، توده ای و مجاهدین خلق با یکدیگر تلفیق شده و جبهه ضد انقلاب را در این منطقه به وجود آورده بودند. در این زمینه اسامی بسیار شناخته شده و تاریخ شان در کتاب درج شده اند.

کلاته گفت: به هر حال، غرب گیلان در آن زمان آلوده به تحرکات ضد انقلابی بوده و شهید محبی در آن فضا که ضد انقلاب در حال تحرک در جنگل های گیلان بوده، بسیج و سپاه را تشکیل می دهد. بخش مهمی از فعالیت های ضد انقلاب در آن منطقه از اتفاقات ۳۰ خرداد سال ۶۰ ریشه می گرفت اما باید بگویم که پیش از آن هم درگیری های مسلحانه ای در منطقه رخ داده بود. درباره شهید محبی هم می توانم بگویم که از دانشجویان مبارز پیش از انقلاب بوده است. او دانشجوی رشته تجهیزات پزشکی در شیراز بوده و یک فعالیت های انقلابی هم در این شهر داشته است. در واقع شخصیت انقلابی این شهید در همان شهر شکل گرفت. او عقاید انقلابی اش را به مبارزان دیگری که در ماسال و غرب گیلان بودند، انتقال می دهد و به عنوان مثال، رساله امام خمینی(ره) یا کتاب های شهید مطهری و نوشته های شهید بهشتی را از شیراز برای آن ها می آورده است. او با آیت الله دستغیب هم دیدار داشته است.

نویسنده کتاب «مگر چشم تو دریاست» در ادامه گفت: شهید محبی یک دفترچه یادداشت شخصی داشته که به دست من رسید و از آن در نوشتن کتاب استفاده کردم. یعنی بخشی از کار را براساس مطالب این دفترچه نوشتم. این کتاب رمان نیست. من آن را در قالب مستند نوشتم و در واقع داستان پردازی نکردم. البته خودم احساس می کنم نوشتن درباره شهدا، با توجه به ملاحظاتی که خانواده ها و همرزمانشان دارند، بهتر است به طور مستند باشد تا داستانی. حداقل اش این است که این گونه نوشتن، مورد تائید قرار می گیرد.

وی در پایان گفت: قلم من در نوشتن این کتاب، سوم شخص و راوی دانای کل بود. اما یک سری خاطرات و روایات را از دوستان و آشنایانش نقل کرده ام. قلم، هم یک قلم صمیمی است یعنی این طور نبوده که چون با چارچوب مستند جلو رفته ام، متنی خشک و بی روح ارائه کنم. این کتاب که به تازگی توسط نشر ۲۷ بعثت منتشر شده قرار بود به نمایشگاه کتاب برسد ولی این اتفاق نیافتاد و قرار است طی روزهای آینده عرضه شود.