به گزارش خبرنگار مهر، مازیار هوشمند بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر دارای پیشنیه درخشانی در زمینه مطبوعات و عرصه فرهنگی است و در سال‌های گذشته موفقیت‌های بزرگی توسط فعالان رسانه استان بوشهر به دست آمده است.

وی بیان کرد: اولین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و رسانه‌های الکترونیک در پنج بخش حرفه‌ای، موضوعی، ویژه، جنبی، و پیشنهادی با بیش از ۱۵ رشته و موضوع برگزار می‌شود.

مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های استان بوشهر گفت: ایجاد زمینه پویایی و نشاط رسانه‌ای توام با فضای رقابتی سالم و مطلوب در میان فعالان رسانه ای استان بوشهر از دیگر اهداف این جشنواره است.

هوشمند افزود: تلاش برای ارتقای ظرفیت های رسانه های مکتوب و برخط با هدف خدمت به فرهنگ و هنر بومی – محلی در مناطق مرزنشین استان در راستای تقویت فرهنگ اسلامی و ایرانی، تقویت تعامل بین رسانه های استان با دستگاه های اجرایی و مراکز صنعتی و اقتصادی ملی مستقر در استان و ساماندهی فعالیت های رسانه ای در راستای قانونمندی در کار و حرفه رسانه‌ای، از دیگر برنامه های خانه مطبوعات استان بوشهر در برگزاری این جشنواره است.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان بوشهر اضافه کرد: بخش ویژه جشنواره به دو موضوع «بوشهر، پایتخت کتاب ایران» و «عسلویه، پایتخت انرژی ایران» اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: به منظور قدردانی از روابط‌عمومی‌ها و مدیران متعامل با رسانه‌های استان، بخش جنبی این رویداد بزرگ فرهنگی به دو موضوع «مدیران رسانه محور» و «روابط عمومی‌های رسانه محور» پرداخته است.

هوشمند خاطرنشان کرد: صاحبان رسانه، مدیران مسئول، روزنامه نگاران، خبرنگاران، عکاسان خبری، گرافیست‌ها و طراحان، و سایر دست اندرکاران رسانه را در استان به مشارکت فعال و برگزاری مطلوب این جشنواره بزرگ، دعوت و فرا می‌خوانیم.

وی گفت: این جشنواره با هدف آماده‌سازی و تمهید زمینه پویایی و نشاط مطبوعاتی، و همچنین افزایش رقابت مؤثر، مطلوب و سازنده در رشد، شکوفایی و توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای در استان بوشهر، از خرداد ماه آغاز می‌شود و اختتامیه جشنواره هم زمان با مراسم نکوداشت روز خبرنگار برگزار خواهد شد.

مدیر خانه مطبوعات و رسانه های استان بوشهر از دیگر اهداف این جشنواره به وحدت، همگرایی و انسجام ملی، هویت، فرهنگ و ادبیات بومی محلی، محیط زیست و سلامت، فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی، نشاط و شادابی، آسیب‌های اجتماعی و قانونمندی و رعایت اخلاق حرفه‌ای اشاره کرد.