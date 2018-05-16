سد ستارخان فقط ۱۴ میلیون مترمکعب آب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عطازاده شامگاه امروز چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر که در سد ستارخان برگزار شد، اظهار داشت: اکنون در شهرستان اهر با بحران شدید کم‌آبی مواجه هستیم این نیز واقعیت غیرقابل‌انکار است که حتی در طی ۲۰ سال اخیر کم‌آبی در اهر بی‌سابقه بوده است به‌طوری که بحران کم‌آبی بر اساس تئوری نیست بلکه آمار و ارقام و واقعیت کم‌آبی را هشدار می‌دهد.

وی از ذخیره ۱۴ میلیون و ۲۲۰ هزار مترمکعب آب قابل استحصال در سد ستارخان شهرستان اهر در شرایط فعلی خبر داد، افزود: یعنی باید ۱۴ میلیون و ۲۲۰ هزار مترمکعب آب در سد ستارخان را برای تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و تبخیر مدیریت کنیم در حالی که در مدت مشابه سال گذشته سد ستارخان ۳۴ میلیون مترمکعب آب داشت.

مدیر امور منابع آب شهرستان اهر با اشاره به اینکه در حال حاضر در سد ستارخان اهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمبود ۲۰ میلیون مترمکعب آب‌داریم، گفت: وضعیت منابع آبی امسال در شهرستان اهر همانند سال گذشته نیست لذا باید تصمیمات قاطعی در مدیریت منابع آبی اتخاذ شود و مدیریت آب اهر با روال سابق دیگر جواب نمی‌دهد.

گشت‌های ویژه کنترل برداشت‌های غیرمجاز آب در اهر افزایش یافت

عطازاده ادامه داد: برای این‌که بتوانیم منابع آب شهرستان اهر را تا آغاز سال آبی جدید مدیریت کنیم به ۲.۷۸ میلیون مترمکعب در بخش شرب، ۱.۷۶ میلیون مترمکعب برای بخش صنعت، ۲.۱ تبخیر آب و ۶.۷ میلیون مترمکعب برای بخش کشاورزی باقی می‌ماند در حالی که در مدت مشابه سال گذشته به بخش کشاورزی شهرستان ۲۷ میلیون مترمکعب آب تخصیص‌یافته بود.

دبیر شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر بابیان اینکه عمده مصرف آب در شهرستان اهر متعلق به بخش کشاورزی است، گفت: صرفه‌جویی در بخش صنعت آن‌قدری که صرفه‌جویی در کشاورزی می‌تواند مؤثر باشد همخوانی ندارد و هراندازه‌ای که آب داشته باشیم در بخش کشاورزی به‌طور عادلانه توزیع می‌شود.

وی تأکید کرد: مدیریت آب‌تراز رودخانه اهرچایی و کانال ۸۰ کیلومتری غیرممکن است چراکه اگر کشاورزان به‌خوبی کم‌آبی را درک کرده باشند آستین بالا زده و در مصرف آب صرفه‌جویی و حق و حقوق خود و دیگران را رعایت می‌کنند.

عطازاده در ادامه از افزایش گشت‌های ویژه کنترل برداشت‌های غیرمجاز آب در شهرستان اهر خبر داد، یادآور شد: با وجود محدودیت اعتبارات شهرستانی، گشت‌های ویژه کنترل برداشت‌های غیرمجاز آب در شهرستان اهر افزایش‌یافته است.

۴۰ درصد نیازهای آبی بخش کشاورزی شهرستان اهر قابل تأمین است

مرتضی فریان اظهار داشت: به لحاظ این‌که بخش عمده مصرف آب مخزن سد ستارخان شهرستان اهر حوزه کشاورزی است و از جهاد کشاورزی خواسته بودیم تا سناریو برای مدیریت بخش کشاورزی با ۱۲ میلیون مترمکعب داشته باشند و هم‌اکنون میزان آبی که می‌توان به بخش کشاورزی تخصیص داد ۶.۵ میلیون مترمکعب است.

رئیس اداره بهره‌برداری و نگهداری از سد ستارخان افزود: اگر بتوانیم تا پایان سال آبی در حالت خوش‌بینانه ۱۲ میلیون مترمکعب آب برای بخش کشاورزی شهرستان اهر تأمین کنیم تنها ۴۰ درصد نیازها برآورده می‌شود.

وی ادامه داد: از میزان آب ذخیره‌شده در سد ستارخان تا شروع سال آبی ۹۷ – ۹۸ مقدار آب مصرفی در بخش شرب شهری و روستایی ۲.۷۸ میلیون مترمکعب است و بارندگی‌های روز گذشته تأثیر مثبتی در ذخیره سد ستارخان گذاشته که اگر خوش‌بینانه به بارندگی‌های روزهای آتی نگاه کنیم امیدواریم بتوانیم ۱۲ میلیون مترمکعب بخش کشاورزی را تأمین شود.

مردم اهر قانع و قائل شده‌اند که منابع آب در اهر محدود است

فریان بابیان این‌که در برنامه جهاد کشاورزی اهر برای مدیریت منابع آبی بخش کشاورزی برای هر هکتار از اراضی و باغات قطره‌ای ۴۶۰۰ مترمکعب است، گفت: در صورتی که آب باشد و به باغات و اراضی تجهیز شده به سیستم آبیاری تحت‌فشار تخصیص نیابد خسارت تعلق می‌گیرد اما اگر از لحاظ اقلیمی و شرایط حاکم و طبیعی باشد خسارتی تعلق نمی‌گیرد.

رئیس اداره بهره‌برداری و نگهداری از سد ستارخان تأکید کرد: بر اساس برنامه جهاد کشاورزی برای مدیریت این بخش با ۱۲ میلیون مترمکعب، باغات قطره‌ای ۹۰ درصد سهمیه آب می‌گیرند و بخشی به اراضی تحت پوشش سیستم بارانی و برای حاشیه رودخانه اهرچایی ۴۰ درصد آب تعلق خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اینکه افکارسنجی انجام‌شده طی دو ماه گذشته در بین مردم اهر، قانع و قائل شده‌اند که منابع آب در شهرستان اهر محدود است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در نتیجه افکارسنجی مشخص شد که بخش عمده مردم اهر در مدیریت منابع آبی در شرایط بحرانی همراهی می‌کنند.