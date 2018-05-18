  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۳:۱۵

سقوط هواپیمای مسافربری در کوبا بیش از ۱۰۰ کشته برجای گذاشت

سقوط هواپیمای مسافربری در کوبا بیش از ۱۰۰ کشته برجای گذاشت

بر اثر سقوط یک هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ در فرودگاه هاوانا بیش از ۱۰۰ نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، یک هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ که از فرودگاه بین المللی «خوزه مارتی» هاوانا بلند شده بود سقوط کرد.

بر این اساس این هواپیما که حامل ۱۱۰ سرنشین بود، لحظاتی پس از بلند شدن سقوط کرده است.

در پی این حادثه پروازهای داخلی این فرودگاه به مدت یک ساعت و ۲۰ دقیقه متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «میگل دیاز کانل» رئیس جمهوری کوبا که در صحنه سقوط این هواپیما حاضر شده بود از کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر در این حادثه خبر داده است.

در این میان ۳ نفر نیز جان سالم به در بردند که وضعیت آنها بحرانی گزارش می شود. ۶ خدمه پرواز اهل مکزیک و اغلب مسافران کوبایی بودند و این پرواز شامل ۵ مسافر خارجی بود.

کد مطلب 4300039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
      1 0
      پاسخ
      بوئینگ! نه ایران 140 نه توپولف نه ای تی آر پس سانحه برای همه هست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها