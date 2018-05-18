سقوط هواپیمای مسافربری در کوبا بیش از ۱۰۰ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، یک هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ که از فرودگاه بین المللی «خوزه مارتی» هاوانا بلند شده بود سقوط کرد.

بر این اساس این هواپیما که حامل ۱۱۰ سرنشین بود، لحظاتی پس از بلند شدن سقوط کرده است.

در پی این حادثه پروازهای داخلی این فرودگاه به مدت یک ساعت و ۲۰ دقیقه متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «میگل دیاز کانل» رئیس جمهوری کوبا که در صحنه سقوط این هواپیما حاضر شده بود از کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر در این حادثه خبر داده است.

در این میان ۳ نفر نیز جان سالم به در بردند که وضعیت آنها بحرانی گزارش می شود. ۶ خدمه پرواز اهل مکزیک و اغلب مسافران کوبایی بودند و این پرواز شامل ۵ مسافر خارجی بود.