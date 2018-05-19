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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۳۱

یک مقام مسئول؛

سود سهام عدالت متوفیان محفوظ است

سود سهام عدالت متوفیان محفوظ است

مدیر کل دفتر امور سهام سازمان خصوصی سازی گفت: تمامی حقوق مربوط به سهام عدالت متوفیان و سود سهام آنها محفوظ است و در آینده تعیین و تکلیف می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، اسماعیل مختاری دولت آبادی اظهار کرد: تعداد افرادی که به طور قطع مشمول سهام عدالت هستند ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر هستند که از این تعداد حدود ۴۷ میلیون نفر در قید حیات هستند و بقیه متوفی شده‌اند.

مدیر کل دفتر امور سهام سازمان خصوصی سازی ادامه داد: از این تعداد مشمول در قید حیات، حدود ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا کنون شماره شبای خود را وارد سامانه سهام عدالت کرده و پس از تائید نهایی شماره شبا، سود سهام عدالت خود را دریافت کرده‌اند.

وی در خصوص افراد متوفی و تکلیف اصل سهام و سود سهام عدالت آنها افزود: سازوکار تقسیم سود و اصل سهام عدالت متوفیان موضوعی پیچیده و زمان بر است که در حال حاضر سازمان خصوصی سازی در حال انجام امور قانونی، اداری، نرم افزاری و همچنین فراهم آوردن زیرساخت‌های این کار است.

دولت آبادی با تاکید بر این که تمامی حقوق مربوط به سهام عدالت متوفیان و سود سهام آنها محفوظ است، گفت: بر این اساس در آینده و پس از فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم تکلیف اصل سهام و سود سهام عدالت متوفیان نیز که حدود ۲.۲ میلیون نفر هستند مشخص خواهد شد که یکی از مدارک لازم در این زمینه گواهی انحصار وراثت است.

کد مطلب 4300453
سمیه رسولی

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