سود سهام عدالت متوفیان محفوظ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، اسماعیل مختاری دولت آبادی اظهار کرد: تعداد افرادی که به طور قطع مشمول سهام عدالت هستند ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر هستند که از این تعداد حدود ۴۷ میلیون نفر در قید حیات هستند و بقیه متوفی شده‌اند.

مدیر کل دفتر امور سهام سازمان خصوصی سازی ادامه داد: از این تعداد مشمول در قید حیات، حدود ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا کنون شماره شبای خود را وارد سامانه سهام عدالت کرده و پس از تائید نهایی شماره شبا، سود سهام عدالت خود را دریافت کرده‌اند.

وی در خصوص افراد متوفی و تکلیف اصل سهام و سود سهام عدالت آنها افزود: سازوکار تقسیم سود و اصل سهام عدالت متوفیان موضوعی پیچیده و زمان بر است که در حال حاضر سازمان خصوصی سازی در حال انجام امور قانونی، اداری، نرم افزاری و همچنین فراهم آوردن زیرساخت‌های این کار است.

دولت آبادی با تاکید بر این که تمامی حقوق مربوط به سهام عدالت متوفیان و سود سهام آنها محفوظ است، گفت: بر این اساس در آینده و پس از فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم تکلیف اصل سهام و سود سهام عدالت متوفیان نیز که حدود ۲.۲ میلیون نفر هستند مشخص خواهد شد که یکی از مدارک لازم در این زمینه گواهی انحصار وراثت است.