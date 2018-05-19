سامانه هنرمندان خانه موسیقی رونمایی شد/ امضای یک طومار

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در ابتدای تازه ترین نشست ماهانه اعضای این نهاد صنفی بیان کرد: خانه موسیقی سال ۹۷ را با انگیزه و انرژی فراوان آغاز و فعالیت های بسیاری را پیش بینی کرده که با کمک همه اعضا این برنامه ها را پیش می بریم. امیدوارم همه اعضای خانه موسیقی امسال در کنار ما باشند، زیرا امسال نیاز به همدلی و همراهی بیشتر داریم تا بتوانیم کارها را به سرانجام برسانیم.

طومار ثبت ساز عود را امضا کنید

نوربخش گفت: برای همه مدیرانی که در عرصه موسیقی هستند آرزوی توفیق داریم. اخیرا با آقای ترابی مدیرکل محترم دفتر موسیقی هم در خانه موسیقی و با حضور اعضای هیات مدیره جلسه ای داشتیم و امیدواریم مدیرکل دفتر موسیقی هم در راستای اهداف با ما همراه باشند. اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی بسیار جدی و از شعارهای جدی دولت هم هست. این از مطالبات جدی ما است که در امور موسیقی مشارکت وسیع تری داشته باشیم که با کمک دولت روند آن را تسهیل کنیم و امور را بهبود ببخشیم.

وی درباره فعالیت های انجام شده برای ثبت سازهای ملی در یونسکو گفت: کارهای خیلی خوبی در این زمینه صورت گرفته که ساز های ملی ما به ثبت میراث می رسد که مقدمه ثبت ساز در یونسکو و متعاقب آن ثبت جهانی سازهاست. ساز کمانچه با مشارکت کشور آذربایجان به ثبت رسید این در حالی است که مقدمات ثبت ساز عود هم فراهم شده که لازم است از زحمات استاد داریوش پیرنیاکان تشکر و قدردانی کنم. البته یکی از طومارهایی که برای ثبت ساز عود در یونسکو نیاز است امروز در اینجا قرار داده شده که لازم است به امضای شما عزیزان برسد تا این کار زودتر انجام شود.

به کار بردن واژه هایی که تهمت تلقی می شود

مدیرعامل خانه موسیقی ایران در ادامه سخنانش به دیدار نوروزی با حضور منتقدان خانه موسیقی در خانه هنرمندان اشاره کرد و گفت: استاد فرهاد فخرالدینی رییس محترم شورای عالی خانه موسیقی ،اعضای شورای عالی و هیاتت مدیره خانه موسیقی با هم همفکری داشتند و قرار شد اگر کسی نقد مشفقانه ای دارد در این جلسه مطرح کند. به هر صورت اگر کسی نقد دلسوزانه ای دارد همیشه پذیرای آن هستیم و درِ این خانه همیشه برای آرا و نظرات اهالی موسیقی باز است.

وی افزود: در آن جلسه تعدادی از عزیزان صحبت های خودشان را مطرح کردند که در آن سخنان مطالب خاصی بیان نشد، فقط مطالب کلی بود که همه بر آن واقف هستیم و همه ما به آن اعتقاد داریم و خود را موظف می دانیم به آن عمل کنیم. به طور مثال اینکه باید در خانه موسیقی قاعده و ضابطه حاکم باشد، به اساسنامه عمل شود و مرزها را با دولت حفظ کنیم و سخنانی از این قسم که همه به آن اعتقاد داریم.

نوربخش گفت: در آن جلسه توسط یکی از دوستان نوازنده تار هم مطالبی عنوان شد که باز هم همین کلیات بود ولی در سخنان ایشان یک سری واژه های نامناسب و سخیف که تهمت تلقی می شود. از جمله اینکه «کسانی که در خانه موسیقی هستند رانتخوار هستند» بیان شد. من هم در آن جلسه از ایشان خواستم یکی دو نمونه از این مصادیق را بیان کنند متاسفانه فقط من را نگاه کردند و کلامی نگفتند. من با اصرار خواستم مصداق همین سخنان را در مورد هر کسی که در خانه موسیقی سمت دارد را بیان کنند و بارها گفته ام و باز هم می گویم هر کسی راجع به این مصادیق هر چیزی دارد از هر تریبونی می خواهد بیان کند.

وی گفت: من معمولا بنا بر پاسخگویی ندارم ولی برخی از مطالب که در مورد خانه موسیقی گفته می شود دیگر جزو حقوق من نیست و من مورد عتاب اهالی موسیقی قرار می گیرم که بالاخره حیثیت همه اعضا هم هست و نباید گذشت کنیم و من باید از حیثیت این خانه دفاع کنم البته . باید در جواب کسانی که آمدند و گفتند:«باید در این خانه را بست»، چنین گفت: «آن کسانی که می خواستند در این خانه را ببندند رفته اند». آن دولتی که از همفکران شما بودند و می خواستند در خانه ها را ببندند رفته اند. ما الان طرفدار بازشدن همه درها برای حل مشکلات هستیم و درِ خانه موسیقی را هم هیچکس نمی تواند ببندد.

مدیرعامل خانه موسیقی در بخش دیگری از صحبت هایش بیان کرد: همه پیشکسوتان و بزرگان ایجاد یک نهاد صنفی را ارج می نهند به طور مثال استاد فخرالدینی می گفتند آرزوی ما در دوران جوانی بوده که جایی مانند خانه موسیقی وجود داشته باشد که هیچ وقت محقق نشد. حالا ما بیاییم چنین نهادی را به خاطر ناکامی های خودمان و مسائل شخصی تضعیف کنیم. واقعا آب را به آسیاب چه کسی می ریزیم؟

رونمایی از سامانه جامع هنرمندان خانه موسیقی

علی امینی مسئول واحد بیمه و عضویت خانه موسیقی نیز پس از صحبت های نوربخش با ارائه توضیحاتی از سامانه جامع هنرمندان خانه موسیقی رونمایی کرد.

وی گفت: این سامانه حاصل زحمات چندین ساله و پیگیری های مستمر مدیرعامل و معاون محترم اجرایی خانه موسیقی بوده و امیدواریم به اهداف پیش بینی شده در آن برسیم.

اجرای چند قطعه موسیقی خراسان شمالی توسط علی امانی و رامیار اتمیشی، اجرای محمدرضا دارابی خواننده و حشمت الله حجتی فرید نوازنده تمبک، اجرای دو قطعه از ساخته های انوشیروان روحانی و پرویز یاحقی توسط علیرضا احمدی نوازنده پیانو، اجرای سروش حاجی طلب از برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان و قدردانی از رحیم بقایی صدابردار پیشکسوت از بخش های دیگر این برنامه بود.