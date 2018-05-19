به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدرسه ملی سینما، در پی برگزاری دومین جلسه شورای مرکزی طرح توانمندسازی و اشتغال‌پذیری دانشجویان در سال ۹۷ متشکل از نمایندگان رسمی دانشگاه‌ها، طرح حمایت از پایان نامه‌های دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به تصویب رسید. بر این اساس هر پایان‌نامه برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های حمایتی مدرسه، پس از تصویب در شورای پژوهشی داخلی دانشگاه باید در شورای مرکزیِ این طرح در مدرسه به تایید برسد.

قالب‌های حمایتی پایان‌نامه‌ها شامل خدمات مشاوره‌ای از قبیل معرفی و ارایه منابع مطالعاتی و پژوهشی، معرفی صاحب‌نظران و رایزنی با آنان، تخصیص کمک هزینه مالی، چاپ و نشر و خرید امتیاز خواهند بود که همگی باید با رعایت ضوابط قانونیِ دانشگاه محل تحصیل دانشجو باشد.

طرح توانمندسازی و اشتغال پذیری دانشجویان سینما از جمله ماموریت‌های مهم و اصلی مدرسه ملی سینمای ایران محسوب می‌شود که از سال گذشته و پس از انعقاد تفاهمنامه همکاری با دانشگاه‌های تهران، هنر، تربیت مدرس، صدا و سیما و سوره در دست اجرا است.