به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو بعد از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: دانشگاه محقق اردبیلی باید با بهره گیری از ظرفیت علمی و نیروی انسانی برای استان فرهنگ سازی کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه ها علاوه بر نقش آموزشی و تربیتی باید در زمینه رفع مشکلات بیرون از دانشگاه هم تاثیرگذار باشند، ادامه داد: تولیدات علمی دانشگاه ها ضروری است به سمت بازار کاربردی و برندسازی سوق داده شوند.

استاندار اردبیل یکی از ویژگی های دانشگاه موفق و موثر را نوآوری مستمر عنوان کرد و بیان داشت: این مهم در استانی همانند استان اردبیل که دارای قابلیت ها و ظرفیت های ممتازی در حوزه های مختلف اقتصادی و فرهنگی است، باید برجسته تر باشد.

وی با تاکید بر اینکه این استان برای توسعه و رشد به تمام دانشگاه ها نیازمند است، متذکر شد: دانشگاه جزیره جدا از استان و جامعه نبوده بنابراین لازم است برای تاثیرگذاری بیشتر تولیدات علمی دانشگاه ها برندسازی شده و کاربردی شود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی نیز در این مراسم دانشگاه را الگوی علمی و فرهنگی جامعه برشمرد و برضرورت آشنایی دانشجویان با ارزش های دینی و انقلاب تاکید کرد.

حجت الاسلام عبدالله حسنی آرامش و آسایش امروز کشور را مدیون نظام و انقلاب اسلامی دانست و با اشاره به وظیفه سنگین دانشگاه و مراکز علمی در تعلم و تربیت دانشجویان عنوان کرد: باید قدر فرصت خدمتگزاری را بدانیم چراکه خدمت در جمهوری اسلامی در واقع خدمت در مکتب ائمه اطهار است.

گفتنی است با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر عزیز حبیبی ینگجه به عنوان سرپرست جدید دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد.