کریم لک زاده کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: چندی پیش فیلمبرداری فیلم کوتاه «ماچ سینمایی» را به پایان رساندیم که پس از اتمام مراحل فنی درباره حضور در جشنواره ها تصمیم گیری می شود.

وی با اشاره به اینکه فیلمبرداری در لوکیشینی در تهران انجام شد، بیان کرد: «ماچ سینمایی» درباره شخصیتی است که برای صفحه حوادث یکی از روزنامه ها مطلب می نویسد. این فیلم یک خشونتی در بطن دارد و به دنبال این است که بگوید روزنامه ها خود حادثه نیستند بلکه تصویری از حادثه هستند از همین رو ما در این فیلم به دنبال این هستیم که ببینیم خود خشونت با تصویری از خشونت چه تفاوتی دارند.

لک زاده با اشاره به اینکه «ماچ سینمایی» به صورت مستقل ساخته شده است، اظهار کرد: انجمن سینمای جوانان ایران به ما علاقه ای ندارد و دیگر ما هم علاقه مان را به این انجمن از دست داده ایم از همین رو «ماچ سینمایی» به تهیه کنندگی مهدی رشیدی و حمیدرضا زبیر ساخته می شود.

کارگردان «کله سرخ ها» در پایان گفت: سونیا سنجری و صادق بابایی بازیگران فیلم هستند.

دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردان: کریم لک زاده، فیلمبردار و آهنگساز: پویان رنجبر، تدوین: پویان شعله ور، دستیار تدوین: فرزانه قربانی، صدابردار: هادی معنوی پور، دستیار کارگردان: احد محمد کرمی، طراح گریم: حسناخانمحمدی، گرافیست: سعید فروتن، عکاس: حمید شاد، دستیار فیلمبردار: محمد نصیری، بازیگران:صادق بابایی، سونیا سنجری، لی لی فرهادپور، روشنک جراحی، طراحی صحنه و لباس: کریم لک زاده، تهیه کننده: مهدی رشیدی، حمیدرضا زبیر.