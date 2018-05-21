به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال شکایت سازمان میراث فرهنگی و بعد از پیگیری های مستمر و متداوم از سوی تبلیغات اسلامی کردستان، در نهایت تلویزیون شهری تبلیغات و اطلاع رسانی مرتبط با فعالیت ها و اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در خیابان امام خمینی (ره) سنندج جمع آوری شد.

بعد از احداث مجتمع فرهنگی نور واقع در خیابان امام خمینی (ره) شهر سنندج، بخشی از فضای آن به ساختمان اداری تبلیغات اسلامی استان کردستان اختصاص پیدا کرد و این اداره کل برای فعالیت ها و برنامه های کاری خود یک تلویزیون شهری را بر روی این ساختمان نصب کرد.

در حالی که کار اصلی این تلویزیون شهری در یکی از شلوغ ترین خیابان های شهر سنندج، تبلغ فعالیت های دینی و اطلاع رسانی در خصوص مناسبت های ملی و مذهبی بود، بر اساس آنچه که دیروز اعلام شد، به دلیل بر هم خوردن نمای تاریخی خیابان امام خمینی (ره) این تلویزیون شهری جمع آوری شد.

بر اساس یادداشتی که از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان منتشر شده و نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است، نسبت به جمع آوری این تلویزیون شهری اعتراض شده است.

در این یادداشت آمده است: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از متولیان فرهنگ و دین همواره مبلغ نظم و انضباط و تعهد به قوانین و مقررات بوده و در سال هزاران گفتمان و کارگاه آموزشی از طریق روحانیون و مبلغین در سراسر کشور برای آحاد مردم برگزار می کند و در این راه از همه ابزارهای لازم بهره برده است.

اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان برای تبلیغ دین و فرهنگ یکی از ابزارهایی که مورد استفاده قرار می داد و در همه جا مرسوم است استفاده از تلویزیون شهری بود که بر روی ساختمان اداره کل واقع در خیابان امام خمینی (ره) نصب شده بود و یکی از فرصت های بسیار خوب این دستگاه فرهنگی برای یادآوری مناسبت ها ترویج ایثار و شهادت، امر به معر وف و نهی از منکر، حجاب و عفاف و دستاوردهای انقلاب اسلامی و کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و دهها موضوع ارزشی محسوب می شد.

علیرغم اینکه استفاده فرهنگی و اجتماعی از این تلویزیون شهری انجام می‌شد این فرصت توسط میراث فرهنگی کردستان به بهانه حفاظت از میراث فرهنگی از ما گرفته شد و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۷ به حکم دادگاه اقدام به قلع و قمع آن کردند.

در حالی که علت اصلی برای جمع آوری این تلویزیون شهری حفظ هویت تاریخی خیابان امام خمینی (ره) عنوان شده است که هم اکنون در همین معبر هزاران تابلو گاهی با ابعاد بسیار بزرگتر نیز از سوی اصناف نصب شده اند و تاکنون اقدامی در خصوص جمع آوری و یا حتی ساماندهی آنها صورت نگرفته است.

نکته جالب توجه تر اینکه در دو دهه اخیر چندین پاساژ با ارتفاع بسیار بلند در این مسیر ساخته شده و هم اکنون تابلوهایی با رنگهای مختلف و با ابعاد بسیار بزرگ بر دیوار آنها نصب شده و تاکنونی نهاد و یا سازمانی حتی یک تذکر نیز به آنها نداده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمع آوری این تلویزیون شهری عنوان کرد: نصب تلویزیون های شهری در بافت های ارزشمند و قدیمی ممنوع است و به همین دلیل در چهارچوب قانون برای جمع آوری این تلویزیون شهری اقدام شده است.

سید محسن علوی گفت: در حال حاضر ده ها پرونده در خصوص تابلوهای بانک ها و حتی اصناف نیز در مراجع قضایی مطرح شده و حتی در مواردی نمای ساختمان های این خیابان نیز تخریب و بر اساس نظر کارشناسی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان ساخته شده است.

بحث حفظ هویت تاریخی خیابان امام خمینی (ره) در شهر سنندج از زمان استانداری اسماعیل نجار استاندار دور اول دولت احمدی نژاد در کردستان مطرح شد و از آن زمان مسئولان وعده می دهند که در آینده ای نزدیک این مهم اجرایی می شود که همچنان بعد از ۱۲ سال این روند به نتیجه ای نرسیده است.

در آخرین اقدام دو سال قبل وعده داده شده که مسیر خیابان امام خمینی (ره) از سه راه حبیبی تا میدان انقلاب به عنوان پیاده راه اجرا شده و اجازه تردد وسائل نقلیه داده نشود که این وعده نیز از همان زمان مطرح شدن بایگانی شده و دیگر خبری از اجرایی شدن آن نبود.