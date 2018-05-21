محمدحسین فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صحبت‌هایی که درباره گرانی برخی از میوه‌ها و سبزیجات در بازار می‌شود، گفت: برخی از این افزایش قیمت‌ها مربوط به محصولاتی است که فصل آنها در حال تمام شدن است.

وی البته با اشاره به بارندگی و تگرگ در برخی از استان‌های کشور، گفت: بارندگی‌های شدید و سیل‌های اخیر هم بی‌تأثیر نبوده و همین امر باعث شد تا تولید برخی از میوه‌ها و بخصوص برخی از سبزیجات با مشکل مواجه شود و یا حتی به اصطلاح برخی از آنها بار ندهد.

غرفه‌های بدون پروانه گرانفروشی می‌کنند

معاون اتحادیه میوه و تره‌بار قم با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۴۰۰ میوه فروشی دارای پروانه در قم مشغول فعالیت است، اظهار داشت: علت عمده دیگر گرانی میوه و تره بار در قم فعالیت غرفه‌ها و فروشگاه‌هایی است که بدون مجوز و پروانه از اتحادیه میوه و تره‌بار اقدام به فروش میوه می‌کنند.

وی بیان کرد: برخی از این غرفه‌ها و فروشگاه‌ها میوه و سبزیجات را با قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌کنند.

قیمت میوه و تره بار با توجه به تقاضا و عرضه مشخص می‌شود

فیروزی همچنین افزود: قیمت میوه و تره بار با توجه به تقاضا و عرضه مشخص می‌شود و به این صورت که امکان دارد برخی از ماه‌های سال با توجه به فراوانی یک میوه و سبزی تولیدات برخی از کشاورزان در انبارها بماند و خراب شود.

وی تأکید کرد: به عنوان مثال گوجه فرنگی که به علت تولید فراوان در یکماه گذشته با قیمت پایین به کارخانه‌های رب سازی فرستاده می‌شد در حال حاضر با توجه به درخواست بازار قیمت آن افزایش یافت.

معاون اتحادیه میوه و تره‌بار قم در عین حال تأکید کرد که میوه در بازار بخصوص در میدان میوه و تره‌بار گران نیست و شاید برخی از مغازه دارها قیمت‌ها را افزایش می‌دهند که البته در این بین غرفه‌ها و فروشگاه‌هایی که پروانه ندارند قیمت‌های بیشتری را اعلام می‌کنند.