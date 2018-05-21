به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی در محل استانداری زنجان، به لزوم اجتماعی سازی سلامت در جامعه تأکید کرد و گفت: در این رابطه باید اداره‌ها و سمن‌ها و مؤسسات خیریه برنامه عملیاتی داشته باشند چرا که توجه به این امر مهم باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: رویکرد دانشگاه علوم پزشکی در رابطه با طلاق رویکردی آموزشی است و غربالگری در حوزه سلامت اجتماعی برای افراد سنین ۱۵ تا ۵۹ سال و در رابطه با کودک‌آزاری برای دو تا ۱۸ سال اجرا می‌شود.

قزلباش بابیان اینکه استان زنجان در بحث خیریه‌ها عملکرد خوبی دارد، افزود: باید از ظرفیت مجمع خیرین سلامت و همچنین وزارت بهداشت و درمان در سال ۱۳۹۷ برای اجتماعی سازی سلامت استفاده کرد.

وی گفت: آسیب‌های اجتماعی را باید به‌دست خود مردم کاهش دهیم تحقق این امر مهم نیازمند برنامه‌ریزی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تصریح کرد: دو مرکز در استان زنجان در رابطه با کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه اعتیاد راه‌اندازی شده و این دو مرکز ۲ هزار و ۲۷ نفر مراجعه‌کننده با موضوع اعتیاد داشته و در این رابطه ۳۵۳ پرونده فعال تشکیل‌شده است.

قزلباش افزود: بسیاری از افرادی که درگیر اعتیاد بوده مستعد بیماری‌های چون بیماری سل و بیماری‌های جنسی و روان‌پزشکی هستند و پیشگیری در قالب کارگاه‌های آموزشی و فرهنگی اجرا می‌شود.