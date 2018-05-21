مرتضی کریمی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: به دلیل برخی مسائل شخصی روز شنبه در محل فدراسیون با پولادگر دیدار و گفتگو گردم و در خصوص تکواندو نیز صحبت شد، ولی پیشنهادی از ایشان برای همکاری مطرح نشد. در این نشست برخی مشکلات بین یکدیگر مطرح و در نهایت حل شد.

وی در مورد پیشنهاد مدیرفنی تیم ملی هم گفت: تا برخی آقایان در فدراسیون هستند، جای نفراتی چون من در تکواندو نیست. پیشنهاد مدیر فنی هم به من بنده نشد و همانطور که گفتم جلسه شخصی و خصوصی بود.

سرمربی پیشن تیم ملی در خصوص مسابقات قهرمانی آسیا هم گفت: مسابقات تکواندو در قاره کهن به دلیل حضور تیم های قدرتمندی چون کره جنوبی، تایلند، ازبکستان، اردن و ... همیشه سختی های خاص خود را داشته و با وجود تیم کشورمان باید گفت رقابتهای سطح بالایی را شاهد خواهیم بود.

کریمی ادامه داد: عسگری مربی با تجربه ای است و تیم خوبی را برای حضور در این مسابقات آماده کرده است. این تیم نفرات خوبی در اختیار دارد و مراحل آماده سازی با حمایت فدراسیون به خوبی طی شده و امیدوارم نتایج خوبی کسب کنند.

وی در پایان گفت: معتقدم تکواندو ایران بهترین تیم آسیا است و اگر اهالی تکواندو دور هم جمع شده و همان وفاق و همدلی گذشته به این رشته بازگردد، بدون شک می توانیم همانند سالهای نه چندان دور در تکواندو جهانی آقایی کنیم.