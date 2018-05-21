احسان میرضیایی مدیر برگزاری کنسرت های موسسه فرهنگی هنری «فروغ فلق» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در تاریخ ۲۷ تیر ماه کورش اسدپور از خوانندگان مطرح موسیقی بختیاری همراه با گروه «گَهَر» کنسرت دارد و روز ۱۹ مرداد ماه نیز ودود موذن از خوانندگان و پژوهشگران موسیقی آذربایجان با گروه «خطایی» کنسرتی را اجرا می کند.

وی افزود: برنامه ریزی هایی برای برگزاری کنسرت گروه «نی مه» به خوانندگی امیر میرشکاری در تاریخ ۲۵ مرداد انجام گرفته که هنوز جزییات آن مشخص نشده است. همچنین برنامه ریزی هایی برای برگزاری چند کنسرت ویژه بانوان داریم که جزییات آن به زودی اعلام می شود.

وی درباره برنامه های بعد این موسسه نیز توضیح داد: هم اکنون مشغول تدوین آلبوم رسمی گروه «سازینه» به سرپرستی پیمان بزرگ نیا هستیم که با توجه به گستردگی محتوای اقلیمی آلبوم بخش پژوهش نیازمند تمرکز و دقت بیشتری است.

میرضیایی در پایان صحبت های خود بیان کرد: موسسه ما طی ماه های گذشته تلاش کرده با بهره مندی از ظرفیت های بالقوه موسیقی نواحی برای اجرای زنده در تالارهای مهم برنامه ریزی کند که خوشبختانه به نتایج مثبتی دست پیدا کرده ایم.