به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فوتسال جام رمضان یکی از معتبرترین رقابت‌های فوتسال غیر رسمی در کشور است که هر ساله تنور فوتسال قم را داغ می‌کند و علاوه بر فوتسالیست‌های قمی، بازیکنان شاخصی که در لیگ برتر فوتسال حضور دارند را به میدان می‌آورد.



در مسابقات فوتسال جام رمضان قم، ۳۲ تیم حضور دارند که در ۸ گروه با هم رقابت می‌کنند و از هر گروه ۲ تیم به مرحله دوم صعود می‌کنند. این مسابقات به همت هیئت فوتبال استان قم برگزار می‌شود و میزبان آن همانند سال‌های گذشته سال شهید حیدریان قم است.



در آغاز این مسابقات امشب و از ساعت ۲۲ تیم‌های شهید مهدی طهماسبی و میثاق و از ساعت ۲۳ تیم‌های جوانان آپکو پارس و شهدای نیروگاه از گروه یک با هم دیدار می‌کنند و سپس از گروه دوم و از ساعت ۲۴ تیم دلسوختگان اهل بیت با تیم چهارم این گروه و از ساعت یک بامداد سه شنبه، شایان گشت با المهدی جمکران مسابقه می‌دهند.



بر اساس برنامه، این مسابقات هر شب در سالن شهید حیدریان با برگزاری ۴ مسابقه ادامه می‌یابد و حضور تماشاگران و علاقمندان به فوتسال در آن رایگان است. با پایان مرحله گروهی مسابقات، دیدارهای مرحله حذفی از روز ۱۲ خرداد آغاز می‌شود و دیدار نهایی نیز ۲۳ خرداد برگزار خواهد شد.



این در حالی است که مسابقات فوتسال جام رمضان قم قرار بود امسال در سالنی غیر از شهید حیدریان برگزار شود اما با تعویق تعمیرات سالن شهید حیدریان، این مسابقات بار دیگر به خانه اصلی خود بازگشت.



پیش بینی می‌شود تماشاگران زیادی از این مسابقات دیدن کنند به طوری که همه ساله در مراحل حذفی، ظرفیت سالن شهید حیدریان پر می‌شود و استقبال ویژه‌ای از این مسابقات به عمل می‌آید.