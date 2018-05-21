به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه افرا مانا، در یازدهمین نشست نقد صحنه تئاتر «آنتی گون» نوشته و کارگردانی علی راضی ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه پنجم خردادماه ۹۷ در سالن استاد ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران برگزارمی شود.

در این نشست نقد مهبود مهرنوش نمایشنامه نویس، منتقد و مدرس تئاتر و بهزاد صدیقی نمایش نامه نویس و دبیر سلسله نشست های نقد صحنه، علی راضی نویسنده، طراح و کارگردان تئاتر به همراه صفا کامدیده طراح صدا درباره این اثر گفتگو می کنند.

نمایش «آنتیگون» که از ۱۶ اردیبهشت ۹۷ روی صحنه رفته است، تا ۱۲ خرداد سال جاری در تالار سمندریان تماشاخانه ایراشنهر اجرا می شود.

سلسله نشست های نقد صحنه توسط باشگاه تئاتر فرهنگسرای ارسباران با همکاری موسسه افرا مانا با هدف نقد و بررسی نمایش های در حال اجرای تهران، هر ماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

علاقه مندان برای شرکت در این نشست می توانند در تاریخ یادشده به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، فرهنگسرای ارسباران، سالن استاد ذوالفقاری مراجعه کنند.