به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بازیگر سابق نقش جیمز باند یکی از نقاشی‌هایش را به قیمت ۱.۴ میلیون دلار به فروش رساند.

بازیگر ۶۵ ساله که به عنوان هنرمند آموزش دیده و زمانی تصویرگری نیز می‌کرد، تصویری از باب دیلن خواننده را در بیست و پنجمین جشن خیریه «آمفار» برای فروش عرضه کرد.

برازنان که بیش از ۲۰ سال است به نقاشی می‌پردازد، درآمد حاصل از فروش این تابلو را برای خیریه اختصاص می‌دهد.

برازنان گفت با رنگ روغن و آکریلیک نقاشی می‌کند و بیشتری به کشیدن نقاشی‌های فیگوراتیو و چشم‌انداز علاقه دارد. وی در خانه‌اش یک استودیوی مشترک با همسرش دارد و آنجا به نقاشی می‌پردازد.

مامور سابق ۰۰۷ گفته است در سال‌های اخیر بیشتر به هنر توجه کرده و امیدوار است بتواند یک نمایشگاه از آثار نقاشی‌اش و یک کتاب در این زمینه تهیه کند. وی ابراز امیدواری کرد این نمایشگاه را بتواند تا سال آینده برگزار کند.

وی در وب‌سایتش نوشته است: همیشه دلم می‌خواست یک هنرمند باشم. کارم را به عنوان یک هنرمند کارآموز در استودیویی کوچک در جنوب لندن شروع کردم.

برازنان منافع حاصل از فروش تابلوهایش را به طور معمول در اختیار بنیاد برازنان می‌گذارد که به خیریه‌های حمایت از محیط زیست و سلامت زنان و کودکان کمک می‌کند.