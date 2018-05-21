عبدالله شفیع آبادی در حاشیه همایش سالانه انجمن مشاوره ایران با عنوان «مدرسه ، هویت یابی، اشتغال ، امنیت روانی- اجتماعی» با تاکید بر ضرورت توجه به بحث اشتغال در جامعه در جهت حفظ هویت ملی به خبرنگار مهر، گفت: تأکید رهبر انقلاب در سال های اخیر بر بحث اشتغال، نشان از اهمیت آن داشته و جان این پیام در تولیدی است که مبنای اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر این مهم در کشور انجام شود، امنیت روانی و به تبع آن هویت ملی حفظ خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: خودکفایی در وهله اول نتیجه اشتغال و خودباوری است و زمانی خودباوری ایجاد می شود که برای انسان ها امنیت شغلی ایجاد شود و فساد در ادامه آن کم شود.

شفیع آبادی ادامه داد: بیکاری زمانی کشنده است که اکثریت جامعه را در بر بگیرد و آن نیز زمانی است که تولید نباشد. لذا نیازسنجی منطبق بر شرایط جغرافیایی و احتیاجات هر منطقه، واقعیت سنجی، اقدام به عمل، کمک های علمی و مالی به تولیدکنندگان، جلوگیری از قاچاق و نظارت مستمر و دائم بر کیفیت کالاها از راه حل های آن است.