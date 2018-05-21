به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شاتل موبایل از ارائه بسته‌های ترکیبی دو ماهه خود برای مشترکین عادی و مشترکین خدمات اینترنت ADSL شاتل شامل سیم کارت، دقایق مکالمه و پیامک، ترافیک اینترنت همراه و ترافیک و اشتراک نماوا برای تماشای فیلم و سریال به مشترکین جدید این اپراتور تلفن همراه کشور به مناسب فرارسیدن ماه مبارک رمضان خبر داد.

طبق اعلام روابط عمومی شاتل موبایل، «بسته آغازین ویژه» این اپراتور شامل سیم‌کارت، ۲۰ گیگابایت اینترنت همراه، ۳۰ گیگابایت ترافیک نماوا، ۲ ماه مکالمه و پیامک شاتل موبایلی نامحدود و ۲۰۰ دقیقه مکالمه خارج شبکه و ۶۲۰۰ پیامک برای دوماه به همراه یک ماه اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا به قیمت ۳۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

این بسته به مشترکین خدمات ADSL شاتل با ۵۰ گیگابایت اینترنت همراه، ۵۰ گیگابایت ترافیک نماوا دو ماهه و ۳ گیگابایت اینترنت ثابت ۷ روزه عرضه می‌شود.

پوشش سراسری نسل‌های ۳G، ۳.۷۵G، ۴G/LTEو ۴.۷۵G، ارائه اولین تجربه همگرایی خدمات ثابت و همراه (FMC) کشور، فروش و پشتیبانی مشترکین ۲۴ ساعته دو زبانه، تعرفه ویژه مصرف آزاد اینترنت، انتقال حجم باقی مانده بسته اینترنت به دوره بعد، بسته‌های ترکیبی مقرون به صرفه و مدیریت آسان و شفاف حساب کاربری و هزینه‌ها از جمله ویژگی‌های سیم کارت‌های شاتل موبایل هستند که با پیش شماره ۰۹۹۸ و کد ۱ به بازار ارتباطات کشور عرضه شده‌اند.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بسته‌های جدید سیم کارت های شاتل موبایل، انتخاب شماره و خرید سیم‌کارت می‌توانند به وب سایت این اپراتور به نشانی www.shatelmobile.ir مراجعه و یا با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ تماس بگیرند. از سوی دیگر در صورت ارسال عدد ۱ به شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰، کارشناسان مرکز تماس شاتل موبایل با فرد متقاضی تماس می‌گیرند.