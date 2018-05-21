به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، پیرو درج خبری با عنوان «مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست خبر داد: مشاهده و ثبت سمندر آذربایجانی برای نخستین بار» در سایت سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سالجاری و اعتراض الناز نجفی مجد دانشجوی دکترای جانورشناسی دانشگاه اژه شهر ازمیر ترکیه در این خصوص، سید مجید خرازیان مقدم مدیر کل دفتر حیات وحش و آبزیان آب های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص توضیحی ارسال کرده که متن آن به شرح ذیل است:

پیرو نامه شماره۴۸۵۴/۹۷ مبنی بر اولین گزارش مشاهده و ثبت سمندر آذربایجانی توسط کارشناسان این دفتر و بازگشت به نامه مورخ ۱۸/۲/۹۷ سرکار خانم الناز نجفی مجد در خصوص تصحیح خبر و رفع سوء تفاهم موضوع مذکور به استحضار می رساند همانطور که در متن خبر بطور شفاف و واضح بیان شده است این مشاهده و رویداد برای اولین بار توسط کارشناسان سازمان در شهرستان اشنویه صورت گرفته که منجر به ثبت رخداد موضوع فوق شده است. در حالی که برداشت سرکار خانم نجفی مجد از این موضوع اشتباه بوده و چنین پنداشته اند که این گونه برای اولین بار در ایران توسط سازمان ثبت و مشاهده شده است.

لذا این دفتر ضمن احترام و پاسداشت تمامی پژوهش های محققین در حوزه حیات وحش کشور و با اطلاع و دانش قبلی مبنی بر کشف و ثبت این گونه در سال ۱۸۶۲ توسط Cope و حتی مقاله خود سرکار خانم نجفی مجد (که قبلا در وب سایت سازمان برای استفاده عموم قرار داده شده) سراغ موضوع رفته و در تلاش جهت ساماندهی و حفاظت و مدیریت گونه مذکور است و امید است نامبرده نیز همانگونه که در مجوزهای صادره بیان می شود، در جهت رعایت حقوق معنوی سازمان، نتایج تحقیقات آتی خود را در اختیار سازمان قرار دهند.