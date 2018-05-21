سیدحسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بررسی سوال از رئیس جمهور در جلسه کمیسیون اقتصادی گفت: در جلسه امروز مباحث اقتصادی مطرح نشد و کارشناسان اقتصادی دولت برای پاسخ به سوالات نمایندگان در موضوعات اقتصادی حضور نیافتند.

وی ادامه داد: معاون پارلمانی و معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه کمیسیون اقتصادی برای بررسی سوال از رئیس جمهور حضور یافته بودند و ایرادات حقوقی را به سوال از رئیس جمهور وارد می کردند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: معاونان رئیس جمهور معتقد بودند اینکه امضاء های قدیمی پس گرفته شده و یا امضاء های جدیدی اضافه شده است باعث ابطال سوال از رئیس جمهور می شود و پیرامون این موضوع در کمیسیون اقتصادی صحبت کردند.

حسینی شاهرودی ادامه داد: آقای پورابراهیمی نسبت به این موضوع اعتراض کرد و اعلام کرد از لحاظ شکلی، هیئت رئیسه سوال از رئیس جمهور را بررسی و به کمیسیون ابلاغ می کند تا در صحن کمیسیون سوال از رئیس جمهور بررسی شود. لذا این موضوع حقوقی مربوط به کمیسیون اقتصادی نیست.

وی تاکید کرد: آقای پورابراهیمی تصریح داشت که در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی برای بررسی سوال از رئیس جمهور باید معاونان اقتصادی رئیس جمهور حضور می یافتند و اشکالات شکلی به کمیسیون ما مربوط نمی شود.

حسینی تصریح کرد: چون شأن افرادی که از دولت در کمیسیون حضور داشتند شان اقتصادی نبود و شان حقوقی و پارلمانی بود، بررسی سوالات امکان پذیر نبود. لذا گزارش این جلسه به هیئت رئیسه مجلس ارسال خواهد شد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بررسی این سوال به جلسه دیگر کمیسیون اقتصاد که رئیس مجلس تصمیم بگیرد و هیئت دولت به رئیس جمهور اعلام کند و نمایندگان حوزه اقتصادی دولت برای حضور در مجلس معرفی شوند موکول می شود.