به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام مصطفی نوروزی امروز دوشنبه در نشستی با جمعی از خبرنگاران استان در سنندج به تشریح برنامه های طرح ضیافت الهی در استان پرداخت وگفت: اجرای این طرح یکی از ویژه برنامه های سازمان اوقاف در ماه مبارک رمضان است که در سراسر کشور به اجرا در می آید.

وی با اشاره به اینکه این طرح در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه در حال اجر است، عنوان کرد: در استان کردستان از آنجا که تعداد مساجد بسیار زیاد است و کمتربقاع متبرکه آن دارای فضایی برای حضور مردم است، لذا این طرح در مساجد شهرهای اهل سنت این استان اجرایی می شود.

وی ترتیل خوانی، جزءخوانی قرآن کریم، ویژه برنامه های لیالی قدر، محافل انس با قرآن، برپایی خیمه های معرفت، نمایشگاه های فرهنگی و جلسات تفسیر را از برنامه های این طرح ذکر کرد و افزود: یکی از برنامه های شاخص ما دراستان درراستای طرح ضیافت الهی برگزاری مراسمی باعنوان خدیجه مادر امت در دهمین روز ماه مبارک رمضان است.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه کردستان ادامه داد: در این برنامه سخنرانان در ارتباط با شخصیت و منزلت و جایگاه ونقش حضرت خدیجه(س) به بیان مطالبی می پردازند.

حجت الاسلام نوروزی با بیان اینکه پیش بینی فضای مناسب برای حضور شرکت کنندگان در شب های قدر در امامزادگان و بقاع متبرکه استان را کرده ایم، بیان کرد: با مشارکت خیران و هیئات مذهبی درصدد تامین وتوزیع سحری در بین روزه داران در شب های قدر هستیم.

وی از دیگر ویژه برنامه های این ایام مبارک را ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف به ویژه وقف مصحف شریف خواند و اظهارداشت: سال گذشته مردم استان هزار جلد قرآن کریم را وقف کردند و امیدواریم امسال هم این اقدام ارزشمند بیشتر از پارسال انجام شود.

وی ترویج افطاری ساده، توزیع افطاری بین ینازمندان و چاپ و توزیع ادعیه نمازفطر را از دیگر برنامه های ذیل طرح ضیافت الهی در استان ذکر کرد و گفت: در این ماه مبارک از ظرفیت مبلغان اعزامی هم بهره خواهیم گرفت و دراین راستا ۱۱ روحانی از قم به استان اعزام شدند که در مناطق محروم شهرستان های قروه و بیجار به ارائه خدمت می پردازند.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه کردستان اضافه کرد: علاوه بر تعداد روحانی مذکور از ۵۰ روحانی بومی هم در دیگر شهرهای استان در راستای برنامه های این ماه مبارک بهره گرفته می شود.

حجت الاسلام نوروزی بیان کرد: منابع مالی برنامه های ذکر شده از محل نیات واقفین منطبق با موضوع و همچنین از محل خیرات و مبرات تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه در ۱۷،۱۸ استان ایران تعداد زیادی اهل سنت سکونت دارند، اظهارداشت: بی شک نمی توان یک نسخه واحد برای تمامی استان های کشور پیچید و متناسب با استان های سنی نشین باید برنامه ها و مراسم های مذهبی اجرایی شود.