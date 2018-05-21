به گزارش خبرنگار مهر، پنج روز از ماه مبارک رمضان گذشته است و حالا می توان نگاهی به برنامه های تلویزیون در ماهی که به بهار قرآن معروف است، داشت.

تاکنون چند قسمت از سریال ها و ویژه برنامه های مطرح تلویزیون روی آنتن رفته اند اما هنوز نه ویژه برنامه ها و نه سریال ها نتوانسته اند آنطور که باید و شاید مخاطب را درگیر کنند و بحث این روزهای خانواده ها را به خود اختصاص نداده اند.

شبکه یک این شب ها سریال «سر دلبران» را به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی پخش می کند. داستان این سریال با حضور یک روحانی در یزد آغاز می شود و در این چند قسمت داستان حول محور این روحانی پیش رفته است.

«سر دلبران» در قسمت های نخست به چالشی می پردازد که ابتدا فکر می کنید قرار است نکته جدیدی را در تلویزیون ببینید. در قسمت دوم روحانی داستان وارد منزل بیماری می شود و زمانیکه بیرون می آید او شفا می گیرد و از آن پس مردم فکر می کنند این روحانی می تواند شفا دهد اما در قسمت سوم همان فرد شفا یافته می میرد و در پایان داستان هم روحانی جوان به طور ناخواسته به دزدی یک ماشین کلاسیک گران قیمت کمک می کند و داستان در قسمت های ابتدایی بیشتر از اینکه بخواهد چالش های جدیدی را تعریف کند سراغ دردسرها و بدشانسی هایی یک روحانی رفته است. ضمن اینکه این اتفاقات کمی اغراق شده و سطحی رخ می دهد و مخاطب کمتر می تواند شخصیت های قصه را بپذیرد.

نقش این روحانی را برزو ارجمند بازی می کند که همزمان در قسمت های ابتدایی سریال رمضانی دیگری در شبکه دو با نام «بچه مهندس» نیز حضور دارد. حضور همزمان وی در دو سریال رمضانی که نقش هایش در خلقیات و روحیات تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند باعث شده مخاطبان نه تنها از دیدن این نقش گیج بلکه با یک حضور تکراری نیز مواجه شوند.

برزو ارجمند حدود چند سال است که در تلویزیون حضور نداشته اما از بخت بد یا از نبود سیاستگذاری های درست سازمان این شب ها با دو سریال در تلویزیون دیده می شود.

شبکه دو این شب ها سریال «بچه مهندس» ساخته علی غفاری را پخش می کند؛ اثری که پیش از این قرار بود از شبکه پنج پخش شود و به یک باره جایگزین سریال «پدر» به کارگردانی بهرنگ توفیقی شد.

همانطور که پیش از این گفته شد یکی از نقش های اصلی در قسمت های ابتدایی این سریال برزو ارجمند بود که نقش رزمنده ای را داشت که به جبهه می رود و یک روز خبر شهادتش می رسد و ادامه داستان در قسمت های بعدی بدون حضور وی رقم می خورد.

سریال «بچه مهندس» در چند فاز و در چند دهه متوالی روایت می شود اما دکور، طراحی صحنه و لباس و فضاها کمک چندانی به شناخت مخاطب برای تشخیص این فضاها و سال هایی که می گذرند، نمی کند. مخاطب تنها از طریق روایت های صدیقه با بازی ساناز سعیدی به وقوع برخی اتفاقات پی می برد و اگر این روایت ها نباشد از طریق قصه و فضاسازی نمی فهمد که چه سال هایی از روایت قصه گذشته است.

«بچه مهندس» درباره کودکی است که در یک پرورشگاه با نام خانه خورشید بزرگ شده است و نگاهی به فرزندان یتیم دارد اما در چند قسمت اول، فیلمنامه این سریال روایت گنگ و پراکنده ای داشته است.

همچنین سریال «رهایم نکن» این شب ها از شبکه سه پخش می شود که حاج رسول با بازی امین تارخ را به عنوان شخصیت اصلی داستان قرار داده است و حول او داستان های دیگری هم برای دیگر شخصیت های داستان رخ می دهد.

محمدمهدی عسگرپور در سریال قبلی خود «نفس گرم» داستان را از زاویه یک زن روایت می کرد و او را مورد آزمایش قرار می داد ولی این بار در سریال جدیدش حاج رسول محور داستان است و تا قسمت سوم بیشتر ابعادی از ویژگی های مثبت و منفی شخصیت او را می بینیم و هنوز داستان اصلی برای مخاطب طرح نشده است.

در کنار این سریال ها برنامه های مختلفی هم در شبکه های سیما روی آنتن می روند که دو برنامه شاخص مثل «ماه عسل» و «خندوانه» نسبت به بقیه پرمخاطب تر است.

«ماه عسل» در این سه قسمت که روی آنتن شبکه سه رفت هنوز نتوانسته اتفاق نویی را رقم بزند. اولین سوژه «ماه عسل» امسال مادری بود که سال گذشته در برنامه «هزار داستان» در شبکه نسیم حضور یافت. قصه دوم برنامه نیز از مستند «فصل هرس» به کارگردانی لقمان خالدی گرفته شده بود که البته این بار در برنامه «ماه عسل» از خالدی یاد شد. «ماه عسل» شب گذشته ۳۰ اردیبهشت نیز سراغ قصه ای از یک خانواده معتاد رفت تا دوباره به مصائب خانواده ای پرداخته باشد که از اعتیاد نجات یافته است و به این ترتیب می توان گفت این برنامه تاکنون چالش جدیدی را رقم نزده و مهمان جریان سازی را دعوت نکرده است.

تنها چالشی که این برنامه در روز اول ایجاد کرد صحبتی بود که احسان علیخانی درباره فیلترشکن ها و رواج آن در دست کودکان مطرح کرد؛ حرفی که برای او مشکلاتی را هم ایجاد کرد و در قسمت بعد در واکنشی به یک سخن مهمان برنامه عنوان کرد که دیگر نمی خواهد در این باره (تلگرام) حرف بزند.

برنامه «خندوانه» نیز در ایام ماه رمضان در سه شب پایانی روی آنتن شبکه نسیم می رود. این برنامه که دوباره با دعوت از مهمانان کارش را آغاز کرده است در دومین قسمت میزبان علیرضا شجاع نوری بازیگر سینما بود و با او به گپ و گفت پرداخت. مهمان سومین قسمت از برنامه دختران فوتسالیست بودند که به تازگی برای کشور افتخارآفرینی کردند و انتخاب به موقعی برای تلویزیون بود.

یک ویژگی جالب توجه در صداوسیما این است که با توجه به برنامه های شبکه های مختلف می توان پی برد که چقدر بعضی از اتفاقات در سازمان براساس سلیقه های شخصی اعمال می شوند و قانون و مرز مشخصی درباره آنها وجود ندارد. مثلا لوگوی باشگاه رم که در شبکه سه سانسور می شود در برنامه «خندوانه» با آن شوخی می شود و شما به عنوان مخاطب از این سیاست یک بام و دو هوای صداوسیما به تناقض می رسید.

نکته دیگر تیتراژهای برنامه های رمضانی سال ۹۷ است؛ تیتراژهایی که بیشتر آنها در تصاحب خوانندگان جوان کشور است که اگرچه هنوز موج شنیدن موسیقی آنها در میان عوام جامعه پر تب و تاب است اما با حضور آنها در سازمان و خواندن و اجرای تیتراژ مهمترین برنامه های ماه رمضان، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به تریبونی برای اعتبار بخشیدن و ترویج سبک موسیقایی آنها به مخاطب تبدیل می شود.