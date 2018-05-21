به گزارش خبرنگار مهر، رمان پرنده من نوشته فریبا وفی به زبان اسپانیایی ترجمه و منتشر شد.

فریبا وفی نویسنده این اثر این خبر را در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.

داستان این رمان به زندگی مشترک یک زن و شوهر باز می‌گردد. مرد در تدارک و سودای مهاجرت و سفر به کانادا است و زن سخت خواهان ماندن در شرایط زیستی‌اش در ایران. در بستر این اتفاق یک زندگی به تصویر کشیده می‌شد که نمایانگر نوعی روزمرگی و نبود درک و عشق متقابل در زندگی مشترک است.

پرندهٔ من نخستین رمان فریبا وفی به شمار می‌رود که در سال ۱۳۸۱ از سوی نشر مرکز منتشر شد. این کتاب برنده جایزه بهترین رمان سال ۱۳۸۱، جایزه سومین دوره جایزه هوشنگ گلشیری و جایزه دومین دوره جایزه ادبی یلدا شده است و از سوی بنیاد جایزه ادبی مهرگان و جایزه ادبی اصفهان مورد تقدیر قرار گرفته است.

پیش از این نیز ترجمه آلمانی این کتاب با عنوان Kellervogel (پرنده زیر زمین) در آلمان منتشر شده است همچنین ترجمه‌ای دیگر از این رمان در کشور گرجستان نیز منتشر شده است.

یادآوری می‌شود وفی در پاییز سال گذشته جایزه ادبی بنیاد لیتپروم آلمان را به خاطر ترجمه رمان «ترلان» به دست آورد.