به گزارش خبرنگار مهر، «هملت» داستان شاهزاده جوانی است که برای انتقام قتل پدرش برمی‌خیزد. شاهکار بی‌همتا و شاعرانه ویلیام شکسپیر مسائل مربوط به وظیفه، اخلاقیات و وجدان را به چالش می‌کشد؛ نگرانی‌هایی همه‌گیر که انسان از ابتدای خلقت همواره با آنها دست‌وپنجه نرم کرده است. هملت آینه ترس‌ها و امیدهای بشر است.

بسیاری معتقدند که دشواری نمایشنامه‌های شکسپیر از این بابت است که این آثار برای اجرای در صحنه نمایش نوشته شده‌اند نه صرفاً برای مطالعه. تصویرگری «تام مندریک» با مهارت بالای او عذاب و اضطراب حاکم بر این تراژدی را به خوبی به نمایش می‌گذارد و نه‌تنها به مطالعه ساده‌تر این اثر بدون تغییر در متن اصلی کمک می‌کند، بلکه لذت به تصویر درآمدن این شاهکار ادبی را به مخاطب منتقل می‌کند.

نشر چترنگ برای اولین بار در ایران آثار برجسته و کلاسیک جهان را به صورت مصور، ترکیب متن و تصویر، منتشر کرده است و در تلاش است تا با رواج این گونه ادبی، مطالعه آثار کلاسیک را برای مخاطبان مطبوع‌تر سازد.

نمایشنامه مصور «هملت» را مینا جعفری‌ثابت به فارسی برگردانده و انتشارات چترنگ آن را در ۵۲ صفحه و به قیمت ۱۹۰۰۰ تومان منتشر کرده است.