اختتامیه دومین اردوی ملی عکس تعزیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رنجبر، معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با حضور در آئین اختتامیه دومین اردوی ملی عکس تعزیه شهرستان لامرد، مواجه عکاسی و اندیشه ناب آنها در قالب لنز و قاب دوربین را مهمترین رکن عکاسی هنری دانست و افزود: شناخت انسان عصر معاصر مرهون هنر عکاسی است.

وی افزود: آنچه که از فرهنگ، تمدن و هنر یک اقلیم بجای می ماند اندیشه ناب هنرمند در خلق اثری هنری است که در قامت قاب یک تصویر که در تاریخ فرهنگی و هنری آن سرزمین ثبت خواهد شد.

رنجبر، لامرد را شهرستانی برآمده از دل تاریخ اسلامی دانست و گفت: تعزیه لامرد برای تمامی نسلها بدلیل قدمت چند صد ساله آن یک نوستالوژی است؛ یک خاطره جمعی و فردی مردمان این دیار که خصوصیتی کاملاً بومی داشته که از یک سو فرهنگ بومی را زنده نموده و از سوی دیگر بستری برای تولیدات آثار فاخر عکاسان داخلی و خارجی و نیز گسترش نمایشگاه های عکس تعزیه در سراسر جهان و این یعنی معرفی این شهرستان به همراه فرهنگ و آئینشان به جهانیان فراهم کرده است.

وی در ادامه خواستار همکاری تمام نهادهای فرهنگی شهرستان در تولیدات هنری و فرهنگی دانست و اضافه کرد: اگر می خواهیم جامعه ای با نشاط و خردورز داشته باشیم نیازمند وفاق و یکدلی و تعامل تمامی نهادهای فرهنگی شهرستان در تولیدات هنری است و می بایست با تشکیل کارگروه های هنری و فرهنگی فضای بانشاطی را برای مردمان فراهم آورد و از سوی دیگر سبب جذب هنرمندان ملی و بین المللی در شهرستان جهت ثبت و انعکاس آن شویم چرا که لامرد پتانسیل هنری، فرهنگی آن فرا ملی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لامرد در آئین اختتامیه این مراسم، تعزیه لامرد را هنری ملی و فراملی خواند و گفت: هر کلام، تمدن و فرهنگی تا در قالب هنر ریخته نشود ماندگار نخواهد ماند؛ تعزیه به عنوان هنری دینی و بومی با قدمتی چند صد ساله در شهرستان لامرد از یک سو سبب رشد و بالندگی هنرهایی چون نمایش، عکاسی و تجسمی شده و از سویی دیگر سبب ترویج هنرهای دینی و آموزهه های مکتب عاشورا در ایران و حتی در جهان گردیده است.

جواد صادقی حضور عکاسان از کشورهای اسلامی و اروپایی در ایام تعزیه شهرستان را غنیمت و فرصت مناسب دانست و اضافه کرد: عکاسان ملی و فراملی حکم سفیران فرهنگی هر اقلیم و سرزمین هستند که با حضور آنها در ایام تعزیه و ثبت وقایع و نیز نمادها و فرهنگ و خرده فرهنگهای وابسته به تعزیه و خلق تصاویری بدیع از حضور خانواده در پاسداشت آئین تعزیه شهرستان می تواند از یک سو لامرد را به عنوان قطب تعزیه جنوب کشور معرفی کرده و از سوی دیگر سبب ترویج و اشاعه فرهنگ دینی و بومی مردمان این دیار به جهانیان گردد.

عباس محمدی دبیر دومین اردوی ملی عکس تعزیه لامرد از عملکرد مثبت و رو به جلو انجمن عکاسان شهرستان لامرد در برپایی ۲ دوره منظم این مراسم اشاره کرد و گفت: انجمن عکاسان لامرد نخستین دوره اردوی ملی عکس تعزیه را در سال ۱۳۹۳ با بیش از ۳۰ نفر عکاس داخلی و کشوری برگزار کرد که جای آن داشت که بتوانیم در همان دوره نخست عکاسانی از کشورهای اندونزی، مجارستان ، آلمان و ایتالیا را به این اردو دعوت نمائیم که وجود پاره ای مشکلات اداری مانع حضور آن هنرمندان به این اردو شد که امیدواریم در دوره سوم بتوانیم رفع مشکل نموده وشاهد حضور قابل توجه توریست ها و عکاسان هنری در مراسم تعزیه لامرد باشیم.

دبیر دومین اردوی ملی عکس تعزیه لامرد ثبت تعزیه لامرد و معرفی این شهرستان به عنوان قطب تعزیه جنوب کشور را مهم ترین هدف دومین اردوی ملی عکس تعزیه دانست و تصریح کرد: انجمن عکاسان لامرد با پشتوانه فرهنگ دینی و بومی این شهرستان و با هدف معرفی تعزیه به عنوان یکی از پتانسلهای فرهنگی و بومی این شهرستان و نیز ترویج فرهنگ دینی و عاشورایی به جهانیان، دومین اردوی ملی عکس تعزیه شهرستان لامرد در سال ۱۳۹۴ برگزار شد.

در پایان مراسم از تابلوهای عکس مقامهای اول، دوم و سوم توسط معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و تنی چند از مسئولین محلی رونمایی شد و از هنرمندان برتر این اردوی ملی با اهدای لوح سپاس، تندیش و هدایای نقدی تجلیل بعمل آمد.

هنرمندان عکاس امین رحمانی ، میلاد حدادیان وامین برنجکار(عکاس خبرگزاری مهر) مقامهای اول تا سوم و امید آقایی مقام شایسته تقدیر را در دومین اردوی ملی عکس تعزیه کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس دومین اردوی ملی عکس تعزیه در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لامرد افتتاح و مورد بازدید مسئولین استانی و شهرستانی، تعزیه داران و عموم هنرمندان قرار گرفت.