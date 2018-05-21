اصغر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تاکنون ۹۴ نفر از شهروندان زنجان بر اثر مصرف قارچ سمی مسموم شده‌اند که ۵ نفر از این تعداد برای ادامه درمان به بیمارستان‌های نمازی شیراز و لقمان تهران منتقل شدند.

وی ادامه داد: ۲ نفر از این افراد نیز در بیمارستان‌های ولیعصر (عج) شهر زنجان و رازی ماهنشان بستری شده‌اند و بقیه به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شده‌اند.

قارچ‌های سمی اغلب به‌رنگ‌های زیبای سیاه، سرخ و سفید بوده و کمی لزج و بدبو است، البته برخی از انواع این قارچ را می‌توان به‌واسطه وجود زائده کیسه مانند در پایه آنها شناخت.

نوعی قارچ در طبیعت وجود دارد که کلاهک آن قرمز با دانه‌های سیاه و بسیار سمی است.