۶۳ پروانه بهره برداری معدنی در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی دوشنبه شب در جلسه شورای معادن استان، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۵۰ معدن در استان فعال است.

وی با بیان اینکه در مجموع معادن استان ۱۳ هزار اشتغال ایجاد شده است، افزود: دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تن ذخایر قطعی شناسایی شده در استان وجود دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۶۳ پروانه بهره برداری در استان صادر شده که در این راستا رتبه اول کشوری را کسب کرده ایم، عنوان کرد: استان خراسان جنوبی جزء پنج استان معدنی کشور است و در تعداد معادن رتبه چهارم کشوری را دارد.

وی با بیان اینکه توسعه اکتشاف گسترده از طریق پهنه های اکتشافی و واگذاری به شرکت های بزرگ معدنی با تمرکز براکتشاف سیستماتیک از جمله اقدامات مهم سازمان در سال گذشته بوده است، گفت: اعمال سیاست های حمایتی از بهره برداران معادن، مطالعات ژئوفیزیک هوایی در وسعت تقریبی ۵۷ هزار کیلومتر مربع، اتمام عملیات اکتشاف در پهنه نوار مرزی، شناسایی ۱۱ محدوده و منطقه مستعد در پهنه نوار مرزی از دیگر اقدامات سازمان طی سال گذشته بوده است.

شهرکی با اشاره به اینکه عملیات اکتشاف در پهنه سربیشه به مساحت ۹۰۰ کیلومتر مربع به اتمام رسیده است، بیان کرد: عملیات اکتشاف در پهنه های بیشه، حیدرآباد و عشق آباد و عملیات اکتشاف در پهنه های پلایای میانی و دستیابی به ذخیره با حجم ۱.۵ میلیارد متر مکعب شورابه و با هزینه ۹ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه عملیات اکتشاف در پهنه اکتشاف ماده معدنی سرب و روی ازبکوه با هزینه ۳۰ میلیارد ریال نیز به پایان رسیده است، اظهار داشت: برگزاری ۱۳ جلسه تعامل با اداره کل منابع طبیعی، اجرای طرح های عمرانی در قالب پروژه های اکتشافی و واگذاری پهنه اکتشافی دهسلم از دیگر اقدامات سازمان طی سال گذشته بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۵۳ فقره پروانه اکتشاف با مساحت ۴۶۲ کیلومتر مربع صادر شده است، افزود: ۲۹ فقره گواهی نامه کشف و اکتشاف تکمیلی زغال سنگ نیز در سال گذشته صادر شده است.

وی با بیان اینکه مصوبه و محاسبه حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی معادن از مقام عالی وزارت در راستای مساعدت با معدن کاران اخذ شده است، گفت: ۶۳ فقره پروانه بهره برداری معادن با ذخیره ۱۴۲ میلیون تن و با سرمایه گذاری دو هزار و ۹۰ میلیارد تن و افزایش استخراج اسمی به میزان ۳.۳ میلیون تن در سال گذشته صادر شده است.

شهرکی با اشاره به اینکه طی سال گذشته سه نوبت فرآیند عمومی مزایده برگزار و ۲۹ محدوده و معدن واگذار شده است، عنوان کرد: تمرکز بر سنگ های نیمه قیمتی و قیمتی و حمایت از توسعه صنعت فرآوری آن در استان با واگذاری محدوده مستعد در قالب برگزاری مزایده محدوده و تامین تجهیزات سنگ تراشی از جمله سیاست های سازمان در سال جاری است.

وی با بیان اینکه ۷۰ میلیون یورو تسهیلات فاینانس چین در راستای اجرای طرح توسعه معادن زغال سنگ در محدوده پرورده طبس جهت افزایش استخراج به میزان ۷۵۰ هزار تن به تصویب رسیده است، اظهار داشت: عملیات اکتشاف مس چاه پلوند فردوس در سال گذشته با سرمایه گذاری ۲۳ میلیارد ریال آغاز و در حال تجهیز است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پیش بینی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بر ذخیره دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن در سال جاری است، افزود: طی سال گذشته ۶۳ فقره پروانه بهره برداری معدنی در استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه در استخراج اسمی استان از سال ۹۰ با ظرفیت ۳.۵ میلیون تن به ۱۶ میلیون تن در سال ۹۶ رسیده است، گفت: از مجموع بیش از ده میلیون تن استخراج سالیانه کمتر از ۵۰۰ تن به خارج از استان صادر می شود و ۹.۵ تن آن حداقل یک مرحله در استان فرآوری می شود.